Лего не знает, сколько стоит двухспальная квартира в Монреале

Франсуа Лего до сих пор не знает, сколько стоит двухспальная квартира в Монреале. И это спустя три года после того, как он вплотную занялся этим вопросом.

В среду премьер-министр дал ответ официальному лидеру оппозиции Марку Тангуэю в рамках изучения Исполнительным советом бюджетных ассигнований министерства. В разгар жилищного кризиса Тангуэй спросил его, знает ли он цену двухспальной квартиры в мегаполисе. Затем Лего повернулся к сопровождавшим его высокопоставленным государственным служащим.

Когда генеральный секретарь правительства Доминик Савойя назвал ему цифру, он отверг ее, заявив, что реальная цена, вероятно, выше. “Мы продолжим копать”, – сказал он. “Я очень удивлен, что вы и вся ваша команда не можете сказать, сколько стоит 4 1/2 в Монреале”, – сказал Тангуэй. “Мы еще свяжемся с вами. У меня нет точной информации, и я не хочу рисковать ошибиться, даже на 100 долларов в месяц, потому что вы собираетесь этим воспользоваться”, – сказал Лего своему оппоненту-либералу.

“Удар нанес Лего сам себе, мне не нужно ничего к нему добавлять. Суть ясна”, – сказал Тангуэй. Лего уже сталкивался с проблемой озвучить стоимости аренды жилья в 2021 году, когда сопредседатель “Солидарности Квебека” Манон Массе задала ему похожий вопрос. Он казался растерянным, когда сказал, что в Монреале можно снять жилье за “500-600 долларов в месяц”, хотя арендная плата, по его словам, может “быстро вырасти до 1000 долларов”. Средняя цена составляла на тот момент 1300 долларов.

Премьер-министр утверждал, что в то время он говорил о студентах, проживающих в одной квартире. В среду Тангуэй выразил сожаление по поводу “полного отсутствия реальных решений” жилищного кризиса у Лего.

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