Полиция Монреаля открыла огонь по водителю, подозреваемому в угоне автомобиля

Надзорная служба полиции Квебека начала расследование по факту открытия огня сотрудником полиции Монреаля (SPVM) в районе Кот-де-Неж–Нотр-Дам-де-Грас, в результате которого один человек получил серьезные ранения.

Источник сообщил, что сотрудник полиции, расследовавший сообщение об угоне автомобиля, открыл стрельбу после того, как водитель внедорожника выехал на него в районе улиц Сен-Жак и Жируар. Водитель ехал так, что пытался переехать полицейского. Тот вынужден был открыть огонь. Один из пассажиров автомобиля был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями.

На месте происшествия остался внедорожник темного цвета с по меньшей мере двумя пулевыми отверстиями в лобовом стекле. Район был оцеплен полицейской лентой. Началось расследование происшествия. Неподалеку, на пересечении Аппер-Лачин-роуд и Мелроуз-авеню, был также брошен черный внедорожник Toyota. И на этом месте также было припарковано восемь полицейских машин.

SPVM предоставила не так много информации, поскольку дело было передано в Бюро независимых расследований (BEI). Полицейское управление сообщило в пресс-релизе, что оно начало расследование в 18:15 вечера и что один человек “получил серьезные ранения”. К расследованию были привлечены шесть следователей BEI, а Служба безопасности Квебека начала параллельное расследование событий, приведших к стрельбе со стороны полиции.

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