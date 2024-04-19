Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадские ученые признали харио животным, способным противостоять изменению климата
Фото: https://gurkov2n.jimdofree.com/

Канадские ученые признали харио животным, способным противостоять изменению климата

Степан Артемьевский Апр 19, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские ученые признали харио животным, способным противостоять изменению климата отключены 2 Просмотров

Усиливающееся глобальное потепление негативно сказывается на климате и выживании многих видов животных на планете. Ученые доказали, что некоторые представители фауны могут существовать в условиях экологической катастрофы.

 

По мнению канадских исследователей, виды, которые лучше всего справляются с изменением климата в условиях глобального потепления, являются падальщиками. Рыбы способны выдерживать повышение температуры как в пресной, так и в соленой воде.

Благодаря своим уникальным генетическим особенностям колюшки способны размножаться в неблагоприятных условиях окружающей среды. Это дает надежду на то, что животное сможет не только пережить глобальное потепление, но и увеличить свою популяцию.

Колюшки широко распространены в бассейнах северной части Атлантического и Тихого океанов. Обитает в реках, озерах и морских прибрежных водах Европы, Фарерских островов, Исландии, Дальнего Востока, запада и востока Северной Америки. На юг ареал простирается до Черного моря, Южной Италии, Пиренейского полуострова, Северной Африки. Была завезена в Северную Италию.

В Америке населяет водоемы от Гренландии до Нью-Йорка. Вдоль тихоокеанского побережья встречается от Берингова пролива до Кореи, есть на Курильских и Японских островах, по американскому побережью – от Аляски до Южной Калифорнии.

Колюшек охотно поедают водные насекомые и их личинки, пиявки, лягушки, ужи, болотная черепаха, хищные рыбы, рыбоядные и хищные птицы, млекопитающие. А основными хищными рыбами, которые питаются трехиглой колюшкой, являются щука, окунь, мальма, семга, кумжа, хариус, голавль, сом, судак и налим. В рыбном хозяйстве колюшка – типичная «сорная рыба», поедая икру и личинок рыб она оказывая вредное влияние на численность молоди ценных промысловых видов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*