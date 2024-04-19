Канадские ученые признали харио животным, способным противостоять изменению климата

Усиливающееся глобальное потепление негативно сказывается на климате и выживании многих видов животных на планете. Ученые доказали, что некоторые представители фауны могут существовать в условиях экологической катастрофы.

По мнению канадских исследователей, виды, которые лучше всего справляются с изменением климата в условиях глобального потепления, являются падальщиками. Рыбы способны выдерживать повышение температуры как в пресной, так и в соленой воде.

Благодаря своим уникальным генетическим особенностям колюшки способны размножаться в неблагоприятных условиях окружающей среды. Это дает надежду на то, что животное сможет не только пережить глобальное потепление, но и увеличить свою популяцию.

Колюшки широко распространены в бассейнах северной части Атлантического и Тихого океанов. Обитает в реках, озерах и морских прибрежных водах Европы, Фарерских островов, Исландии, Дальнего Востока, запада и востока Северной Америки. На юг ареал простирается до Черного моря, Южной Италии, Пиренейского полуострова, Северной Африки. Была завезена в Северную Италию.

В Америке населяет водоемы от Гренландии до Нью-Йорка. Вдоль тихоокеанского побережья встречается от Берингова пролива до Кореи, есть на Курильских и Японских островах, по американскому побережью – от Аляски до Южной Калифорнии.

Колюшек охотно поедают водные насекомые и их личинки, пиявки, лягушки, ужи, болотная черепаха, хищные рыбы, рыбоядные и хищные птицы, млекопитающие. А основными хищными рыбами, которые питаются трехиглой колюшкой, являются щука, окунь, мальма, семга, кумжа, хариус, голавль, сом, судак и налим. В рыбном хозяйстве колюшка – типичная «сорная рыба», поедая икру и личинок рыб она оказывая вредное влияние на численность молоди ценных промысловых видов.

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