Марио Лафрамбуаз сменил Эрика Лефевра на посту руководителя правительства Квебека

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего не заставил никого долго ждать, сменив руководителя правительства. Спустя двадцать четыре часа после того, как Эрик Лефевр покинул фракцию коалиции “За Квебек” (CAQ), Лего объявил, что Марио Лафрамбуаз из партии Бленвиля заменит его на посту председателя правительства.

“Сегодня вечером я принял участие в еженедельном собрании CAQ MnAs. Я воспользовался возможностью, чтобы объявить о назначении Марио Лафрамбуаза главным государственным деятелем”, – написал премьер в социальной сети X в среду вечером.

Ла Фрамбуаз уступил свой пост председателю совета директоров Megantic Франсуа Жаку. “Я убежден, что Марио и Франсуа помогут нам сохранить слаженную работу нашей команды”, – добавил Лего. Лефевр, представляющий избирательный округ Артабаска, объявил во вторник на своей странице в той же социальной сети X, что покидает CAQ, чтобы баллотироваться от Консервативной партии Канады на следующих федеральных выборах.

Однако, он будет баллотироваться как независимый кандидат. В среду министр финансов CAQ Эрик Жирар заявил, что не исключает возможности баллотироваться от федеральных консерваторов, намекнув, что хотел бы занять аналогичную должность на федеральном уровне. “Я всегда говорил, что люблю Канаду и что однажды мне, возможно, будет интересно стать министром финансов Канады”, – сказал Жирар на пресс-конференции в Национальной ассамблее в среду.

На вопрос журналистов, может ли он баллотироваться от консерваторов, как это было в 2015 году, Эрик Жирар не ответил “нет”. “Я не обязан отвечать на этот вопрос. У меня есть обязанности, и я доволен ими”, – сказал он. Министр по делам женщин CAQ Мартина Бирон считает, что Лефевр должен дать некоторые объяснения. “Мне действительно интересно услышать причины, стоящие за его решением”, – сказала она. Министр высшего образования CAQ Паскаль Дери, которая также была кандидатом от федеральных консерваторов в 2015 году, настаивает на том, что она не последует за своим коллегой. “Мое сердце здесь, в CAQ, с моим премьером, моей партией и моими коллегами”, – сказала она.

Марио Асселин, генеральный директор компании “Ванье-Ле-Ривьер”, предположил, что Лефевр просто “один из первых, кто сбежал с корабля”. На вопрос, могут ли быть другие, он ответил, что не знает. Поскольку Лефевр планирует баллотироваться как независимый кандидат, дополнительных выборов, которые могли бы заменить его, не будет. Однако статья 17 Закона о Национальной ассамблее Квебека “предусматривает, что место члена становится де-факто вакантным, если он назначен в Сенат Канады или если он является кандидатом на федеральных выборах или на провинциальных выборах, но от другой провинции”.

Партия “Солидарность Квебека” (QS) и PQ выразили недовольство решением Лефевра продолжать баллотироваться в качестве независимого кандидата от Квебека, признав при этом, что он хочет перейти в федеральную политику. Представитель QS Винсент Мариссал призвал его задуматься и принять решение из уважения к своим избирателям. “Это немного шизофреническая позиция, поэтому я думаю, что самое простое – это сделать выбор. В жизни иногда приходится делать выбор, это сложно, но я думаю, что Эрик должен принять это решение”, – сказал он. “После этого это будет его решение, и я не хочу играть роль воспитателя совести или моралиста, но я думаю, что он ставит себя в сложное положение. Он ставит своих избирателей в затруднительное положение”.

Ранее Лефевр вызвал ажиотаж, когда попытался оправдать повышение зарплаты членам Национального собрания на 30 000 долларов, заявив, что его рабочая нагрузка была настолько велика, что он виделся со своей матерью всего раз в год. “Я не знаю, сможет ли он чаще видеться со своей матерью, находясь в Оттаве, если его изберут. В любом случае, если его изберут, он будет зарабатывать намного больше денег в Оттаве, потому что федеральные депутаты зарабатывают много денег”, – сказал Мариссал. В то время как базовая зарплата члена Национального собрания составляет около 130 000 долларов, на федеральном уровне она приближается к 200 000 долларам.

Член парламента Паскаль Берубе утверждает, что Лефевр должен дать некоторые объяснения, особенно с учетом того, что он входил в кабинет министров в качестве представителя правительства. “Партия “За Артабаску” покидает коалицию “Авенир Квебек” и ее правительство спустя 18 месяцев после выборов. Как получилось, что министр иностранных дел, который заседает в кабинете министров, который знает, что происходит и что грядет, все же решает уйти?” он сказал. “Он был избран в соответствии с мандатом CAQ. По крайней мере, я думаю, он должен объясниться”.

Временный лидер либералов Марк Тангуэй был более осмотрителен в отношении решения бывшего лидера CAQ баллотироваться в качестве независимого кандидата. “Я предполагаю, что он будет на 100% членом Национальной ассамблеи Квебека, каким бы независимым он ни был”, – сказал он. Тем не менее, Тангуэй сказал, что Лего, должно быть, больно, что Лефевр видит больше перспектив с лидером консерваторов Пьером Пулевром. В то время как CAQ в течение нескольких месяцев колебалась на выборах, консерваторы были на подъеме. Однако, по данным агрегатора опросов, в Квебеке они отстают, занимая третье место после Квебекского блока и либералов Джастина Трюдо.

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