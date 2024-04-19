Канада введет дополнительный налог на доходы крупных американских ИТ-компаний

Канада, ближайший северный сосед США, планирует обложить дополнительными налогами крупные американские компании, работающие на канадском рынке. С этого года предлагается облагать доходы от предоставления цифровых услуг по ставке 3 %.

Положения нового законопроекта коснутся, в частности, деятельности Alphabet и Meta Platforms в Канаде.

По данным Bloomberg, в настоящее время законопроект обсуждается в канадском парламенте. Если законопроект будет одобрен, то с 1 января 2022 года доходы американских компаний от предоставления цифровых услуг канадцам будут облагаться налогом.

Минимальный порог налогооблагаемого дохода составит 14,5 млн долларов США, а глобальный доход компании должен быть не менее 800 млн долларов США в год. Это означает, что только крупные американские компании, работающие в сфере информационных технологий на канадском рынке, будут соответствовать требованиям нового закона.

По словам канадских чиновников, подобные налоги уже существуют как минимум в семи странах, включая Великобританию, Францию, Италию и Испанию. В то время как представители США выступают против такого законодательства, канадские чиновники сетуют на отсутствие прогресса в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по принятию единых правил налогообложения такой деятельности.

Соединенные Штаты не торопятся утверждать единые правила налогообложения, а канадские власти не хотят ждать дольше и упускать потенциальные доходы в национальный бюджет. По оценкам канадских властей, принятие закона может увеличить налоги на сумму до 5,2 миллиарда долларов США в течение следующих пяти лет.

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