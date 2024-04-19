В Квебеке заявили, что презентация министерства образования для родителей могла быть на английском языке

В качестве последнего примера неразберихи, связанной с новым языковым законом Квебека, министерство образования подтвердило, что презентация, проведенная на прошлой неделе только на французском языке для англоговорящих родителей, могла быть сделана на английском языке.

Это важное событие в деле вызвало бурную реакцию временного лидера Либеральной партии в Национальном собрании, а также расстроенных родителей, которые искали информацию о программах для своих детей с особыми потребностями, посещающих английские школы. Родители, чьи дети страдают умственной отсталостью и когнитивными трудностями, были возмущены тем, что официальные лица на видеоконференции Zoom заявили, что из-за закона о языке они могут объяснять программы только на французском. Одна из родителей, чей 14-летний сын страдает аутизмом, рассказала CTV News, что обращение с ней было “дискриминационным”.

Однако в среду вечером Министерство образования (MEQ) сообщило в электронном письме CTV News, что хартия французского языка, которая была пересмотрена в соответствии с законопроектом 96, допускает определенные исключения для должностных лиц администрации в использовании языка, отличного от французского. “В этом случае презентация действительно могла быть сделана на английском языке, и министерство позаботится о том, чтобы были указаны обстоятельства, позволяющие использовать другой язык”, – написал пресс-секретарь Брайан Сент-Луис.

“В целях уточнения практики в будущей директиве MEQ, которая в настоящее время находится на стадии подготовки, будут разъяснены условия и обстоятельства, позволяющие сотрудникам использовать языки, отличные от официального, в подобных ситуациях”. Провинция ранее заявляла, что в данном случае исключением, разрешенным законом, были слайды презентации на английском языке. Часть виртуальной сессии, посвященная вопросам и ответам, также проводилась на английском языке. Ранее на этой неделе Марк Тангуэй, временный лидер официальной оппозиции в национальной ассамблее, поставил под сомнение интерпретацию правительством провинции своего собственного закона о языке, который ограничивает использование английского языка в определенных условиях.

По его словам, официальные лица, участвовавшие в программе Zoom, должны были выступать на английском языке, поскольку они предоставляли родителям “ключевую информацию” о благополучии их детей, которая “должна быть понятна”. Сара Хоссейни, которая присутствовала на сессии, сказала в интервью, что ей было трудно понять французскую часть встречи, потому что координаторы по особым потребностям в министерстве объясняли сложные термины только на французском. “У меня есть ребенок с особыми потребностями. Жизненный путь труден. Я должна разобраться в этом, но разобраться в этом на совершенно другом языке — я надеюсь, вы понимаете, какие трудности это создает”, – объяснила она в интервью 13 апреля.

Кэтрин Коракакис, президент Ассоциации англоязычных родительских комитетов Квебека, помогала организовывать сессию Zoom в течение нескольких месяцев и сказала, что все это время ее заверяли, что родительская встреча будет проходить исключительно на английском языке. В среду она сказала, что рада наконец-то получить ясность в отношении того, что разрешено законом, а что нет, но сказала, что это говорит об общей путанице, которую законопроект 96 создал для англоязычного сообщества с момента его представления. “Очень жаль, что это произошло таким образом. Очень жаль, что подобное событие должно было произойти, чтобы мы могли получить разъяснения”, – сказала она в интервью.

Коракакис сказала, что надеется в будущем организовать новую сессию для англоязычных родителей, “потому что это важная информация”. Эрик Мальдофф, юрист из Монреаля и председатель Коалиции за качественное здравоохранение и социальные услуги, сказал, что этот последний спор с министерством образования противоречит предыдущим обещаниям правительства Лего о том, что права на медицинское обслуживание и социальные услуги на английском языке не будут затронуты.

“Дело в том, что если люди не могут получить доступ к информации, которая позволяет аутичному ребенку получать необходимые ему услуги, это, безусловно, сказывается на его здоровье — и это вопрос здоровья. Не все вопросы, касающиеся здравоохранения, находятся в ведении министерства здравоохранения; они также находятся в ведении министерства образования”, – сказал он. Он также выразил сожаление по поводу того, что директивы правительства по 96-му законопроекту до сих пор не опубликованы почти два года с момента его принятия.

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