Цены на бензин в Квебеке подскочили и стали 1,90 доллара за литр

Автомобилисты сталкиваются с повышением цен во многих частях Квебека. И цифры, которые высвечиваются на табло заправок их совершенно не радуют.

В Монреале цены на нескольких заправочных станциях в четверг утром колебались от 1,90 до 1,92 доллара за литр. В предыдущие дни цена колебалась в районе 1,75 доллара. В других муниципалитетах, включая Квебек, также наблюдалось повышение цен примерно на 15 центов за литр.

Квебек – не единственная провинция, затронутая повышением цен. В Онтарио литр бензина подорожал примерно с 1,66 доллара в среду до 1,80 доллара в четверг. По словам аналитика Дэна Мактига из gaswizard.ca, цены на бензин в Восточной Канаде достигли двухлетнего максимума.

Производство летнего бензина обходится дороже, так как в него добавляют определенные компоненты, которые снижают его волатильность. Бензин более неустойчив, чем дизельное топливо, не только из базовых составляющих, но из-за добавок, которые присутствуют в нем. Октановое число бензина уменьшается даже от срока хранения топлива.

По словам Мактига, который внимательно следит за колебаниями цен на бензин, к пятнице цены на бензин в бензоколонках в большинстве городов Квебека и Онтарио должны снизиться примерно на четыре цента за литр.

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