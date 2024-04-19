Зритель eTVnet – просто “Баловень судьбы”!

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Подписывайтесь на этот отличный сервис и смотрите самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок! Есть вопросы? Звоните! +1 (855) 251-65 45.

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Училка

Тамара соглашается вести уроки литературы для заключенных. Ее предостерегают, что нужно быть осторожной в общении с непростыми учениками. Но когда один из них – Тимур – просит учителя передать письмо его матери, растроганная женщина не в силах отказать. Вскоре освобожденный по амнистии Тимур просит Тамару еще об одной услуге – приютить его на первое время. Тамара впускает в дом бывшего зэка, и это решение оборачивается кровавой драмой, которая разделяет ее жизнь на до и после.

Подарок феи

Волшебный мир сказочного востока. Саид, сын купца, которому отец впервые доверяет вести караван в Китай за товаром, в пустыне знакомится с доброй Феей, и она дарит ему волшебную дудочку. Следом за Саидом отправляется злой волшебник Пери Змей. Он подстраивает Саиду неприятности, пытается сбить с пути истинного, показать, что мир жесток и полон лжи и обмана. Саид юн и верит в то, что добро всегда победит зло, и что хороших людей больше, чем плохих. Но, пройдя все трудности и испытания, ему откроется одна истина – миром правит любовь.

Сыграй моего мужа

Главный редактор развлекательного канала Варвара готовит реалити-шоу “Идеальный дом”. Но перед самым эфиром одна семья отказывается от участия, и Варвара вынуждена сама изображать “семью Мелиховых” со случайно попавшимися “партнерами”.

Цена измены

Ольга никогда не давала повода мужу усомниться в своей верности и за все эти годы почти научилась не обращать внимания на вспышки беспочвенной ревности мужа. Но когда случайный прохожий Глеб спасает ее от хулиганов, счастливый брак Ольги начинает трещать по швам.

Дом для куклы

У Дины есть все: яркая внешность, муж – успешный красавец, верные друзья и, наконец, желанная беременность. Но в один миг счастью приходит конец. Дина теряет ребенка и становится инвалидом. Друзья исчезают, кто по доброй воле, а кто нет. Даже муж, некогда любивший, становится равнодушным.

Враг номер один

Много лет назад он бросил беременную невесту, поверив клевете. Спустя двадцать четыре года его находит умирающая от рака женщина, в которой он узнает свою бывшую суженую. Он узнает, что является отцом взрослой дочери, которую мать воспитывала одна. Скрывая правду, он знакомится с дочерью, и она безоглядно влюбляется в него…

Украденное счастье

Вера с сестрой стали чужими друг другу после того, как Ника “украла” Верино счастье, отбила у сестры жениха, ее первую “школьную любовь”. Теперь Ника рассталась с мужем и снова в “активном поиске”. И, как несколько лет назад, выбор Ники вновь падает на избранника Веры. Кажется, эта история повторяется вновь. Но на этот раз Вера не сдается. Она попытается вернуть свое “украденное счастье”…

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