Канаду тормозят американцы

Канадцы с нетерпением ждут снижения ключевой процентной ставки Банка Канады, которое рассматривается как благотворное, особенно для рынка недвижимости. К сожалению, вероятно, придется проявить больше терпения, чем ожидалось, несмотря на то, что инфляция замедлилась, если верить Жан-Ги Дежардену, генеральному директору Fiera Capital. Причина? Канада зависит от Соединенных Штатов, где инфляция остается высокой.

« Лично я считаю, что Банк Канады не будет инициировать снижение процентной ставки в краткосрочной перспективе, пока Соединенные Штаты также не достигнут стадии смягчения денежно-кредитной политики»,-сказал он в понедельник утром на конференции, организованной Институтом по вопросам политики. управление (IGOPP). Конференция состоялась за день до публикации статистическим управлением Канады данных по инфляции за март. Жан-Ги Дежарден – один из самых успешных финансовых предпринимателей Канады за четверть века. Компания Fiera из Монреаля имеет активы на сумму более 160 миллиардов долларов, а в ее компании работает около 850 сотрудников.

Приток иммигрантов в Канаде увеличил потенциальный рост экономики с 1,5 % до 2,5 %. однако, по оценкам Банка Канады, реальный рост экономики в 2024 году составит 1,5%. Годовой уровень инфляции за последние месяцы в Канаде, кстати, ниже среднегодового, что свидетельствует о нисходящем тренде инфляции, в то время как в Соединенных Штатах все наоборот.

Любое снижение процентной ставки здесь, не имеющее аналогов в США, может оказать понижательное давление на канадский доллар. И это снижение курса валюты приведет к росту цен на импорт, что приведет к росту инфляции в Канаде. Генеральный директор Fiera по-прежнему считает, что к концу 2024 года базовая ставка в Канаде снизится на 0,50-0,75 процентного пункта. По словам Дежардена, официальная процентная ставка Канады продолжит снижаться в 2025 году и достигнет нейтрального уровня в 3-3, 25% к концу 2025 года, когда инфляция приблизится к 2%. Между тем, уровень инфляции в Соединенных Штатах не опустится ниже 2,5% до конца 2026 года.

Несмотря на экономическую неопределенность, Жан-Ги Дежарден настроен относительно оптимистично, полагая, что наша экономика находится в начале цикла роста продолжительностью от пяти до восьми лет. « Если бы я работал с клиентом над разработкой инвестиционной политики на 5-10-летний период, мой наиболее вероятный сценарий был бы относительно оптимистичным».

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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