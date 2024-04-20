Информация о закрытии дорог в Монреале, запланированном на выходные дни

Тем, кто едет в Монреаль и его окрестности в выходные дни, следует знать, что строительные работы приведут к перекрытию некоторых крупных трасс.

В частности, туннель Луи-Ипполит-Лафонтен между Монреалем и Южным побережьем будет закрыт ночью, что может привести к перебоям в движении на ряде транспортных магистралей.

С 9 часов вечера четверга по 5 часов утра пятницы и с 11 часов вечера пятницы по 8 часов утра субботы будут закрыты следующие участки:

Между Монреалем и Лонгой, по шоссе 25 в южном направлении между съездом 5 (R-138, Шербрук-стрит, Хочелага-стрит) и въездом на улицу Иль-Шаррон.

Между Лонгой и Монреалем, по шоссе 25 в северном направлении, между съездом 90 (R-132, Ла-Прери, Варенн) с шоссе 20 на запад и въездом со стороны Нотр-Дама на восток.

Въезды в Телье и де Футай (уже закрыты на длительный срок).

Восточный и западный съезды с трассы 132 (съезд 89-N) на север к шоссе 25.

С четверга в 20:30 до пятницы в 17:00 и с пятницы в 20:30 до субботы в 20:00 действует следующий режим работы:

На проспекте Сулиньи в восточном направлении между улицами Диксон и Оноре-Богран.

Проспект Де Лоримье (Монреаль)

В районе Виль-Мари в пятницу с 9:00 до 15:00 будут закрыты две из трех полос движения на авеню Де Лоримье в северном направлении, между бульваром Рене-Левек и улицей Сент-Катрин.

В Юго-западном районе Монреаля будет закрыта одна из двух полос движения на шоссе Бонавентура (A-10) на запад (в сторону центра города) у моста Клеман (Иль-де-Серс) с 20:00 пятницы до полудня субботы.

В субботу, 20 апреля, услуга REM будет недоступна с 5:30 до 7:30 утра в связи с обновлением системы. Автобусы будут предоставлять услуги в этот период.

В районе Сен-Лоран в Монреале будет закрыт бульвар Кот-Вертю между автомагистралью 40 и Монте-де-Лиесс с полуночи субботы по полночь воскресенья.

В монреальском районе Виль-Мари в воскресенье с 7:00 до 17:00 будет закрыта одна из двух полос движения от южного въезда на проспект Папино в направлении моста Жака-Картье.

С понедельника, 22 апреля, начнется реконструкция путепроводов на шоссе 520 над 43-й авеню. Эти работы, которые будут проводиться в два этапа, продлятся до конца 2025 года.

Ремонтные работы на пандусах шоссе 20 на развязке Sources в Пуэнт-Клэр продлятся до конца 2024 года.

Работы по реконструкции эстакады на шоссе 520 (Кот-де-Льесс) над улицей Хикмор продлятся до конца 2024 года.

С 18:00 пятницы по 18:30 понедельника две из четырех полос движения на мосту Лавиолетт между Труа-Ривьер и Беканкуром будут закрыты. По одной полосе движения будет открыто в каждом направлении.

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