США и союзники ужесточат санкции против Ирана в связи с нападением Израиля

Новые санкции против Ирана в связи с нападением на Израиль будут введены союзниками и США, объявил президент Джо Байден в письменном заявлении 18 апреля.

Президент Байден напомнил, что в ночь на 14 апреля Израиль начал атаку с помощью беспилотников и ракет, назвав его “одной из самых мощных стран в мире”. США и их союзники защитили Израиль.

“Мы помогли отразить эту атаку. И сегодня мы призываем Иран к ответу, вводя против него новые санкции и экспортный контроль”, – подчеркнул президент США.

Байден подчеркнул необходимость коллективных действий для оказания давления на Иран. Президент США заявил, что говорил об этом с лидерами “Большой семерки” на следующее утро после теракта.

Байден подчеркнул, что партнеры и союзники уже ввели или вскоре введут новые санкции против Ирана. Санкции будут вводиться и впредь.

По словам Байдена, это послужит сигналом для всех, кто нападает на Израиль.

Напомним, иранская атака стала ответом на атаку израильских ВВС на иранское консульство в Дамаске. В результате атаки израильских ВВС погибли два высокопоставленных иранских чиновника.

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