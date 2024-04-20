США и союзники ужесточат санкции против Ирана в связи с нападением Израиля

Президент Байден напомнил, что в ночь на 14 апреля Израиль начал атаку с помощью беспилотников и ракет, назвав его “одной из самых мощных стран в мире”. США и их союзники защитили Израиль.
“Мы помогли отразить эту атаку. И сегодня мы призываем Иран к ответу, вводя против него новые санкции и экспортный контроль”, – подчеркнул президент США.
Байден подчеркнул необходимость коллективных действий для оказания давления на Иран. Президент США заявил, что говорил об этом с лидерами “Большой семерки” на следующее утро после теракта.
Байден подчеркнул, что партнеры и союзники уже ввели или вскоре введут новые санкции против Ирана. Санкции будут вводиться и впредь.
По словам Байдена, это послужит сигналом для всех, кто нападает на Израиль.
Напомним, иранская атака стала ответом на атаку израильских ВВС на иранское консульство в Дамаске. В результате атаки израильских ВВС погибли два высокопоставленных иранских чиновника.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.