Рынок недвижимости Квебека ожидает уверенный рост в первом квартале 2024 года: QPAREB

Квебекская профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости (QPAREB) опубликовала свои последние данные по рынку жилой недвижимости в Квебеке, свидетельствующие о значительном росте в первом квартале 2024 года.

Согласно отчету, продажи жилья в провинции достигли 21 337 единиц, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Несмотря на этот всплеск, уровень продаж остается чуть ниже средних показателей за прошлые годы для этого времени года. “Это первый квартал с 2021 года, в котором наблюдается двузначный рост продаж, чего мы не наблюдали за последние десять кварталов. Этот всплеск активности наблюдался во всех торговых центрах провинции, за исключением Гатино и Труа-Ривьер”, – говорит Чарльз Брант, директор по анализу рынка QPAREB.

Однако он отмечает, что результаты необходимо рассматривать в перспективе: “Хотя количество продаж, похоже, указывает на восстановление, которое должно быть подтверждено во втором квартале, оно остается немного ниже среднего исторического показателя за этот период года”. Брант объяснил это оживление несколькими факторами, в том числе снижением индекса потребительских цен и оптимистичными сигналами Банка Канады относительно возможного снижения процентных ставок.

Кроме того, Брант отметил заметный рост числа объектов недвижимости, выставленных на продажу на многих рынках, что свидетельствует о движении к восстановлению рынка. Повышенная текучесть рынка открывает больше возможностей для покупателей, особенно в сегменте недвижимости с небольшим доходом. Активность сделок по всем категориям недвижимости возросла с 16% до 26%, при этом в сфере недвижимости наблюдался рост на 26%. Рост продаж был наиболее заметен в таких крупных городах, как Шербрук, Сагеней и Квебек-Сити, где был зафиксирован рост в диапазоне от 21% до 34%.

В таких городских центрах, как Родон и Сент-Гиацинт, продажи значительно выросли, в то время как на таких рынках, как Ривьер-дю-Лу и Викториавиль, наблюдался значительный спад. Средние цены на дома для одной семьи, кондоминиумы и недвижимость с низким уровнем дохода значительно выросли (на 10%, 5% и 15% соответственно) по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на увеличение числа активных предложений, рынок по-прежнему отдает предпочтение продавцам, при этом количество месяцев, необходимых для продажи запасов, остается относительно низким и составляет 5,1 месяца (для всех категорий недвижимости вместе взятых). Средние сроки продажи различных типов недвижимости остались неизменными по сравнению с предыдущим годом: дома на одну семью в среднем продавались 64 дня, кондоминиумы – 62 дня, а недвижимость с небольшим доходом – 83 дня.

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