Hydro-Quebec и Kahnawake Mohawks сотрудничают в области экспорта электроэнергии в штат Нью-Йорк

Hydro-Québec и Совет Могавков Канаваке (MK) подтвердили свое партнерство в рамках проекта по экспорту электроэнергии в штат Нью-Йорк.

Община Каниенкехака (ирокезы) будет владеть миноритарной долей в размере не менее 10% в соединительной линии Хертел-Нью-Йорк. Участие общины позволит ей получать доход в виде дивидендов. На пресс-конференции в четверг президент и исполнительный директор Hydro-Québec Майкл Сабиа рассказал о доходности акций сообщества в размере около 8%.

“Уровень доходности соответствует той, которую мы сами получаем от регулируемой деятельности. Другими словами, он составляет от 8 до 8,2%”, – пояснил он на пресс-конференции. 10-процентная доля участия является минимальным порогом, но Совет Могавков Канаваке мог бы получить более значительную долю, вплоть до 49 процентов от проекта.

Верховный вождь Совета Кахсенненхаве Скай-Дир заявила, что хотела бы, чтобы Совет приобрел большую долю, чем минимальные 10%, но этот вопрос все еще находится на стадии рассмотрения. “У нас есть возможность увеличить доходность с 10 до 49%; это будет зависеть от нашей толерантности к риску и процентных ставок”, – сказала она. “Мы надеемся, что сможем взять как можно больше от этого проекта и что это принесет пользу нашему обществу”.

Hydro-Québec и MCK не назвали точную сумму инвестиций сообщества. Сабиа сказал, что регулируемая стоимость проекта составляет 345 миллионов долларов. Из этой суммы 70% финансируется за счет заемных средств, полностью взятых на себя компанией Hydro-Québec. Оставшиеся 30% представляют собой собственный капитал. Именно из этих 30% могавкам из Канаваке будет принадлежать по меньшей мере 10%.

Таким образом, стоимость инвестиций может варьироваться от 10 до 50 миллионов долларов в зависимости от размера их доли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.