KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Комедия «Лето. Нулевые». Премьера!

В возрасте пятнадцати лет Сашка отправляется на летние каникулы в небольшой городок на берегу Волги. Он предвкушает три месяца беззаботного времяпрепровождения, прогулок с друзьями и веселых посиделок в местном игровом центре. Но мальчик еще не подозревает, что это лето станет переломным моментом, когда его начнут беспокоить совсем не детские вопросы: как заработать деньги, завоевать внимание девушки и избежать опасных ситуаций.

Видеотека START – Фильм «Конец Славы»

Когда-то давно Слава оставил родные места, переехал в столицу и стал известным актером. Однако в один момент избалованный артист теряет все: он лишается контрактов, популярности и даже близких людей. Все отвернулись от него. Для кого-то это могло показаться концом, но не для Славы. Вместе со своим агентом он решается на рискованное предприятие, которое может возродить его карьеру.

Видеотека Premier – Фильм «Тайм-аут». Премьера!

Людмила уже давно заботится о стариках, остающихся в одиночестве, и терпеливо выдерживает их причуды. Ее скучную повседневность, заполненную работой и бытом, освежают выступления шансонье Геннадия Круглова. Люда верит в особую связь между ними и каждый вечер общается с возлюбленным через социальную сеть «Одноклассники». Она также ежедневно повторяет прекрасные аффирмации, но внезапно сталкивается с серией проблем, одной за другой.

Видеотека START – Мультфильм «Храбрая принцесса»

Вачаган, молодой монарх небольшого королевства, решает вступить в брак. Он не ищет просто кого-то, а идеальную жену: красивую, умную, верную и добрую. Судьба сводит его с дочерью пастуха, Анаит, которая соглашается выйти за царя, хотя и с одним условием. Но их любовь омрачается угрозой со стороны тех, кто жаждет свергнуть Вачагана с трона и установить власть Темных сил.

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