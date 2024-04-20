Лидер PQ непримирим к комментариям, сделанным в отношении Канады

Лидер Квебекской партии (PQ) Пол Сен-Пьер Пламондон не согласен с тем, что его комментарии, касающиеся колониального прошлого Канады, были неуместным способом продвижения повестки дня его партии о суверенитете.

“Нам нужно учитывать всю историю Канады при интерпретации происходящего”, – сказал он Аарону Рэнду из CJAD 800. Это произошло всего через несколько дней после того, как Сен-Пьер Пламондон заверил, что квебекцы “определенно переживут третий референдум” о суверенитете до конца десятилетия, если его партия будет избрана правящей.

Его рассуждения можно описать одной фразой: федеральное правительство представляет “угрозу существованию” квебекцев. “Что станет с нами, квебекцами, если у нас не будет даже пятой части голосов в правительстве, которое будет принимать решения за нас? С нами покончено. Канаду ждет мрачное будущее”, – сказал он членам партии на двухдневном заседании национального совета по жилищному строительству. “Это режим, который хочет подавить только тех, кто отказывается ассимилироваться”.

В разговоре с Rand в среду о негативной реакции на его комментарии Сен-Пьер Пламондон отметил: “Я не всегда мягкосердечен, но я всегда стараюсь быть как можно более вдумчивым”.

Тем не менее, он удвоил свои аргументы, заявив, что федеральное правительство проявляет “неуважение” к провинциям, когда речь заходит о таких вопросах, как иммиграция. “Это не дает нам никаких надежд на интеграцию, предоставление жилья и услуг для этих людей в рамках федеральной иммиграционной программы”, – сказал он.

Пламондон заявил, что в настоящее время в Квебеке насчитывается 560 000 временных иммигрантов, и если федеральное правительство продолжит идти по этому пути, “у Квебека нет жизнеспособного будущего”. Он также отказался извиняться за ссылки на историю Канады, заявив, что страна не должна уклоняться от своего прошлого.

“Говорить об истории – это не значит быть радикальным, даже несмотря на то, что PLQ или Эрик Дюайме пытаются исказить то, что я сказал, чтобы выставить меня радикальным политиком”, – сказал он. “Я не думаю, что люди на это купятся, потому что я был постоянен в последние годы, и, на мой взгляд, разговоры об истории не должны быть радикальными”. Он отмечает, что его критика направлена не конкретно на премьер-министра Джастина Трюдо или его либеральную партию, а на федеральное правительство в целом.

“Он продолжает миссию своего отца. У него точно такой же подход к Квебеку, и это справедливо”, – сказал Сен-Пьер Пламондон. “Если мы живем в мире, где прошлого никогда не было, то трудно правильно понять, что на самом деле происходит прямо сейчас, если мы не имеем представления о том, что происходило раньше”. Он говорит, что его убеждения не изменятся, независимо от того, кто находится у власти.

Следующие федеральные выборы должны состояться не позднее 20 октября 2025 года.

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