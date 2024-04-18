Мужчина арестован в аэропорту Трюдо после выстрелов в Роузмонт

В минувший четверг в международном аэропорту Монреаля имени Пьера Эллиота Трюдо был арестован 29-летний мужчина в связи со стрельбой, которая произошла в районе Роузмонт.

Полиция Монреаля (SPVM) заявляет, что у них есть основания полагать, что мужчина “готовился бежать за границу”, поскольку у него был билет во Францию в один конец и почти 6000 долларов.

Это произошло после того, как 7 апреля в 7 часов вечера на пересечении 25-й авеню и улицы де Бельшасс были слышны выстрелы.

По данным полиции, в автомобиле, который ранее был объявлен в угон, находился арестованный 21-летний мужчина и еще один человек.

“После короткой перепалки, подозреваемый достал пистолет калибра 9 мм и произвел несколько выстрелов в другого мужчину”, – отмечают в полиции. “Тот был ранен в верхнюю часть тела, но несмотря на это, ему удалось скрыться с места происшествия и добраться до больницы”.

Полиция отмечает, что подозреваемый им был известен и ранее. Он предстал перед монреальским судом по обвинению в покушении на убийство. Он также обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия и неосторожном его использовании.

Пострадавший был задержан, когда находился в больнице. Ему планируется также предъявить обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия. Которым, он, к своему счастью, не успел воспользоваться.

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