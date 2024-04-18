Заказ президента Франции Эммануэля Макрона на более чем 11 000 бутылок шампанского на фоне планов правительства по экономии бюджета стал неожиданностью, сообщил 17 января французский журнал Valeurs actuelles.

По словам человека, близкого к президенту Франции, Елисейский дворец объявил тендер на поставку шампанского на ближайшие четыре года, при этом общая стоимость заказа на поставку 11 040 бутылок оценивается в сумму до 550 000 евро. Это свидетельствует о желании президента республики пополнить запас шампанского для коктейлей и приемов на ближайшие четыре года.

В частности, ежегодная потребность Елисейского дворца, указанная в тендере, составляет 1 500 бутылок розового шампанского и 1 260 бутылок классического шампанского. Эти шампанские будут использоваться на различных приемах, внутренних и организационных мероприятиях. В частности, журнал отмечает, что шампанское Pol Roger Cuvee Winston Churchill 2013 года было предложено по цене 700 евро за бутылку, когда в Версальский дворец прибыл британский король Карл III.

На фоне стремления французского правительства сократить дефицит бюджета на 20 миллиардов евро к 2025 году желание президента Франции купить шампанское по цене до 550 000 евро вызвало у многих удивление. Именно 6 марта Томас Казенев, министр государственных счетов Министерства финансов Франции, объявил перед депутатами финансового комитета о необходимости достичь 10 миллиардов евро в 2024 году. И достичь 20 миллиардов евро в следующем, 2025 году.

До этого, в ноябре 2023 года, исполнительная власть уже определилась со статьями бюджетных расходов, включая социальную политику, которые будут сокращены для достижения поставленной цели. На этом фоне распоряжение Елисейского дворца, с точки зрения издателей, выглядит так, будто оно осталось за рамками режима экономии бюджетных средств.