По словам человека, близкого к президенту Франции, Елисейский дворец объявил тендер на поставку шампанского на ближайшие четыре года, при этом общая стоимость заказа на поставку 11 040 бутылок оценивается в сумму до 550 000 евро. Это свидетельствует о желании президента республики пополнить запас шампанского для коктейлей и приемов на ближайшие четыре года.
В частности, ежегодная потребность Елисейского дворца, указанная в тендере, составляет 1 500 бутылок розового шампанского и 1 260 бутылок классического шампанского. Эти шампанские будут использоваться на различных приемах, внутренних и организационных мероприятиях. В частности, журнал отмечает, что шампанское Pol Roger Cuvee Winston Churchill 2013 года было предложено по цене 700 евро за бутылку, когда в Версальский дворец прибыл британский король Карл III.
На фоне стремления французского правительства сократить дефицит бюджета на 20 миллиардов евро к 2025 году желание президента Франции купить шампанское по цене до 550 000 евро вызвало у многих удивление. Именно 6 марта Томас Казенев, министр государственных счетов Министерства финансов Франции, объявил перед депутатами финансового комитета о необходимости достичь 10 миллиардов евро в 2024 году. И достичь 20 миллиардов евро в следующем, 2025 году.
До этого, в ноябре 2023 года, исполнительная власть уже определилась со статьями бюджетных расходов, включая социальную политику, которые будут сокращены для достижения поставленной цели. На этом фоне распоряжение Елисейского дворца, с точки зрения издателей, выглядит так, будто оно осталось за рамками режима экономии бюджетных средств.