Владелец книжного магазина в Монреале публикует честные отзывы о книгах

Как и многие другие во время пандемии, Жан Лавин потерял свой бизнес. В отличие от многих, в тот момент 55-летний мужчина подумал: “Сейчас самое подходящее время открыть книжный магазин”.

Что он и сделал – при поддержке своей жены, конечно. “Я управлял отелем типа “постель и завтрак” в течение 12 лет”, – рассказывает Лавин. “Во время пандемии все остановилось, и в свои 55 лет я оказался перед выбором: хорошо, что я собираюсь делать всю оставшуюся жизнь? Я не знал, как все сложится”.

Лавин говорит, что он знал, что если не сделает решительный шаг сейчас, то, вероятно, никогда этого не сделает.

“Моя жена сказала: “Послушай, если ты не возьмешь это помещение, если ты не арендуешь его, у тебя не хватает смелости пойти дальше и сделать задуманное”, – вспоминает он. “И я сказал: “Что ж, хорошо, тогда поехали”.

В ноябре 2021 года книжный магазин Librairie Résonance, специализирующийся на музыкальных книгах, впервые открыл свои двери.

“Я всегда говорила, что моей лучшей работой в жизни была моя первая работа в музыкальном магазине, когда мне было 17 – 19 лет”, – сказала Лавин. “Когда пришло время открывать книжный магазин, я сказал: “Что ж, мне нравится эта музыкальная литература. Что ж, я думаю, это могло бы сработать”.

Лавин, который родом из Эйлмера, говорит, что, когда он только открыл свой магазин, он очень хорошо представлял, с какими разными типами покупателей он может столкнуться.

“Я не хочу быть тем человеком, который пытается продавать, навязывать что-то”, – сказал он. “Лично я знаю, что, когда захожу в книжный магазин, мне нравится, когда меня оставляют в покое, чтобы я мог просто полистать книги”. Именно тогда ему пришла в голову идея оставлять небольшие подписи к каждой книге.

“Я просто хочу пообщаться с покупателями, сказать им: “О, это было действительно здорово”, “Это мне понравилось”, “Это мне не очень понравилось”, – сказал он. “Я говорю, знаете ли, “Мне это не совсем понравилось, спросил меня, почему”.

Лавин признает, что он еще не прочитал все книги, представленные в его магазине, но он работает над этим.

“Прежде чем открыть магазин, я бы прочитал обо всем…Я думаю, что это, пожалуй, первое качество владельца книжного магазина. Вы должны быть любознательными и уметь говорить о чем угодно с покупателями”, – сказал он. “Когда я только открылся, я чувствовал себя самозванцем, потому что некоторые люди приходят сюда и знают гораздо больше о музыкальных книгах и музыке в целом… Я думал, что увлекаюсь музыкой, но это просто невероятно, что некоторые люди действительно увлекаются музыкой, и это довольно круто”.

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