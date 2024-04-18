Канада резко сократит выдачу студенческих виз иностранцам

Это на 42 % меньше, чем в 2023 году, когда было выдано почти 405 000 разрешений на обучение в канадских университетах.
Квоты на прием студентов сильно различаются в зависимости от провинции.
Университеты Онтарио могут принять 141 000 иностранных студентов, что на 41 % меньше, чем в прошлом году.
Однако в Альберте, Ньюфаундленде и Лабрадоре, Квебеке и Саскачеване наблюдается обратная картина – увеличение на 10 %.
Для получения студенческой визы иностранцы должны получить справку из провинции, в которой находится университет.
Поэтому выгоднее подавать документы в университеты, квоты на прием в которые в этом году увеличились.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.