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Новости Канада резко сократит выдачу студенческих виз иностранцам
Фото: yar.mk.ru

Канада резко сократит выдачу студенческих виз иностранцам

Виктория Христова Апр 18, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада резко сократит выдачу студенческих виз иностранцам отключены 68 Просмотров

По данным Иммиграционной службы Канады, в 2024 году из 393 000 заявлений на получение студенческой визы от иностранцев будет одобрено только 235 600.

 

Это на 42 % меньше, чем в 2023 году, когда было выдано почти 405 000 разрешений на обучение в канадских университетах.

Квоты на прием студентов сильно различаются в зависимости от провинции.

Университеты Онтарио могут принять 141 000 иностранных студентов, что на 41 % меньше, чем в прошлом году.

Однако в Альберте, Ньюфаундленде и Лабрадоре, Квебеке и Саскачеване наблюдается обратная картина – увеличение на 10 %.

Для получения студенческой визы иностранцы должны получить справку из провинции, в которой находится университет.

Поэтому выгоднее подавать документы в университеты, квоты на прием в которые в этом году увеличились.

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