Первые покупатели: многообещающие новые меры в сфере недвижимости?

Потенциальные покупатели, впервые приобретающие недвижимость, которые хотят инвестировать в новую недвижимость, теперь смогут брать кредиты на 30 лет вместо нынешних максимальных 25 лет.
«Первые покупатели в основном покупают существующие дома, потому что у них меньше средств на покупку нового дома. Там мы позволим уменьшить их ежемесячные платежи по ипотечным кредитам, поскольку мы амортизируем в течение более длительного периода», – сказал Поль Кардинал из Ассоциации профессионалов строительства и жилищного строительства Квебека.
Цены растут, когда предложение ниже спроса, и если цены на недвижимость упадут, многие новые покупатели выйдут на рынок, и большое количество жилья не будет доступно, что приведет к росту цен, пояснил брокер VAT News.
Ожидается, что федеральный бюджет будет объявлен 16 апреля.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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