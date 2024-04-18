Первые покупатели: многообещающие новые меры в сфере недвижимости?

Эксперты считают, что новые меры в сфере недвижимости, объявленные в среду министром финансов Кристей Фриланд, должны помочь первым покупателям и оживить рынок недвижимости.

Потенциальные покупатели, впервые приобретающие недвижимость, которые хотят инвестировать в новую недвижимость, теперь смогут брать кредиты на 30 лет вместо нынешних максимальных 25 лет.

«Первые покупатели в основном покупают существующие дома, потому что у них меньше средств на покупку нового дома. Там мы позволим уменьшить их ежемесячные платежи по ипотечным кредитам, поскольку мы амортизируем в течение более длительного периода», – сказал Поль Кардинал из Ассоциации профессионалов строительства и жилищного строительства Квебека.

Другая мера, объявленная правительством, позволяет новым покупателям снимать большую сумму со своих RRSP, особенно для первоначального взноса. Таким образом, теперь они смогут снять 60 000 долларов вместо 35 000 долларов и начать погашение через пять лет, а не через два года.

Согласно отчету Royal LePage, новые покупатели на и без того насыщенном рынке могут повысить и без того высокие цены в первом квартале 2024 года. Цены на дома на одну семью в Монреале и Гатино выросли на 5,1% в первом квартале 2024 года, на 3,5% в Квебеке, на 3,4% в Труа-Ривьер и на 7,4% в Шербруке.

Цены растут, когда предложение ниже спроса, и если цены на недвижимость упадут, многие новые покупатели выйдут на рынок, и большое количество жилья не будет доступно, что приведет к росту цен, пояснил брокер VAT News.

Ожидается, что федеральный бюджет будет объявлен 16 апреля.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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