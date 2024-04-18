Министерство здравоохранения Квебека о том, как трудно попасть на прием к врачу

Андре Фортен воспользовалось бюджетным обзором во вторник, чтобы показать министру здравоохранения, насколько сложно попасть на прием к врачу. В разгар работы парламентской комиссии Фортен зашел на веб-сайт “Квебекский график приема к врачу”, чтобы попытаться получить консультацию у своего семейного врача в регионе Отуа.

“На данный момент нет доступных встреч, соответствующих вашим критериям поиска”, – прочитал он вслух. Затем чиновник попытался записаться на прием к другому медицинскому работнику из той же группы семейной медицины, затем в клинику в радиусе 25 километров, но безуспешно.

“Что нам делать?” он обратился к министру здравоохранения Кристиану Дюбе, который предложил ему воспользоваться услугой Guichet d’accès à la première ligne (GAP). Фортен сказал, что его помощница, у которой нет семейного врача, недавно попытала счастья в больнице GAP в регионе Отуа, но не смогла попасть на прием.

“Итак, что же делать этому человеку?” – повторил Фортен, указав на то, что правительство просит жителей Квебека не обращаться в отделения неотложной помощи. Он заявил, что портал Clic Santé часто направляет пациентов на платные услуги в частные клиники. Дюбе напомнил, что семейные врачи обязались назначать 900 000 приемов в год. Через две недели он узнает, действительно ли квебекцам были предоставлены эти места.

Команда Дюбе сообщила во вторник, что “кризисная ячейка”, созданная в 2022 году для улучшения ситуации в отделениях неотложной помощи, будет сохранена. Фортен посетовал, что заполняемость многих отделений скорой помощи провинции настолько высока, что ставит под угрозу жизнь пациентов. “Ситуация ничуть не изменилась”, – сказал он.

Помощник заместителя министра д-р Стефан Бержерон ответил, что кризисная группа собирается каждые две недели и собралась только в прошлую пятницудля обсуждения важных насущных вопросов. “Существует явное желание сохранить оперативную группу, сосредоточив внимание на том, как сократить среднюю продолжительность пребывания в отделении неотложной помощи и улучшить обслуживание в отделении неотложной помощи”, – сказал он.

Фортин напомнил во время обмена мнениями, что коалиция “Авенир Квебек” (CAQ) пообещала в 2018 году сократить среднее время ожидания приема врача в отделении неотложной помощи до 90 минут. Он посетовал, что только четыре из 115 отделений неотложной помощи в Квебеке работают в течение 90 минут. Во вторник вечером в больнице Анны-Лаберж в Шатоге ожидание составило более 13 часов.

CAQ также пообещал во время избирательной кампании 2022 года построить две частные мини-больницы, одну в Монреале, а другую в Квебеке, чтобы уменьшить перегруженность системы здравоохранения. Во вторник критик здравоохранения партии “Солидарность Квебека” (QS) Винсент Мариссал задал министру Дюбе вопрос о переоборудовании этих мини-больниц. Дюбе подтвердил, что мини-больницы в конечном итоге будут преобразованы в гериатрические клиники, “гораздо более ориентированные на потребности стареющей клиентуры”.

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