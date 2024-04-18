Селин Дион представляет фильм о своей борьбе с неизлечимым заболеванием

Фильм рассказывает о нелегкой борьбе 55-летней артистки с синдромом Стиффмана.

В декабре 2022 года Селин Дион объявила, что у нее диагностировано редкое заболевание, из-за которого мышцы туловища и конечностей периодически сокращаются и застывают, что вынуждает ее отказаться от выступлений. Теперь певица объявила о выпуске документального фильма I Am: Celine Dion (18+), который выйдет 25 июня и будет доступен на стриминговой платформе Prime Video.

Фильм, снятый в течение года, рассказывает о ее неустанной борьбе за сохранение карьеры и образа жизни, к которому она привыкла. Дион демонстрирует свою непоколебимую решимость не позволять болезни диктовать ей новый и неприемлемый образ жизни. В социальных сетях она разместила фотографию себя с поднятыми в воздух кулаками как доказательство своей силы.

Кроме того, Дион использует новый фильм как средство повышения осведомленности о своей болезни и помощи другим людям, столкнувшимся с подобными проблемами. В фильм включены некоторые моменты из ее личной жизни, в том числе кадры из студии звукозаписи и за кулисами выступлений, что дает зрителям представление о непростом пути артистки.

Селин Дион – канадская вокалистка, выросшая в многодетной семье в Монреале, где в подростковом возрасте она стала яркой звездочкой, которая зажглась на небосклоне нашей страны и провинции в частности, Благодаря стараниям ее мужа и менеджера Рене Анжелила, который заложил их дом для финансирования первых записей Селин, о Дион узнал весь мир.

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