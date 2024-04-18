Канада намерена увеличить налог на прирост капитала

Канадское правительство предлагает увеличить налог на прирост капитала (прибыль, полученная от продажи активов, таких как акции или не новая недвижимость). Это делается для того, чтобы покрыть расходы на жилье.

Лица, чей годовой доход превышает 250 000 канадских долларов, будут облагаться налогом по ставке в две трети вместо нынешних 50%. Для прибыли ниже этого уровня будет по-прежнему применяться ставка в 50%.

Министр финансов Христиа Фриланд заявила, что изменения затронут 0,1% самых богатых. Мера также распространяется на весь прирост капитала, полученный корпорациями и трастами, независимо от порога в 250 000 канадских долларов.

Малые и средние предприятия остаются под защитой. Канадцы будут освобождены от уплаты налогов на сумму до 1 016 836 канадских долларов при продаже акций малых предприятий, ферм и рыболовной собственности; в июне 2024 года лимит освобождения увеличится до 1 250 000 канадских долларов, после чего он будет индексироваться с учетом инфляции.

По оценкам федерального правительства, это изменение принесет более 19 миллиардов канадских долларов налоговых поступлений за пять лет, однако некоторые аналитики в этом не уверены. Торговая ассоциация канадских экспортеров заявила, что налоговая мера “может подорвать и без того слабые инвестиционные показатели Канады”.

Совсем недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о другой мере, направленной на решение жилищного кризиса в стране. Премьер-министр Трюдо предложил строить сборное модульное жилье из материалов, напечатанных с помощью 3D-принтеров. По мнению премьер-министра Трюдо, это упростит и удешевит строительство.

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