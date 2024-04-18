Канада намерена увеличить налог на прирост капитала

Лица, чей годовой доход превышает 250 000 канадских долларов, будут облагаться налогом по ставке в две трети вместо нынешних 50%. Для прибыли ниже этого уровня будет по-прежнему применяться ставка в 50%.
Министр финансов Христиа Фриланд заявила, что изменения затронут 0,1% самых богатых. Мера также распространяется на весь прирост капитала, полученный корпорациями и трастами, независимо от порога в 250 000 канадских долларов.
Малые и средние предприятия остаются под защитой. Канадцы будут освобождены от уплаты налогов на сумму до 1 016 836 канадских долларов при продаже акций малых предприятий, ферм и рыболовной собственности; в июне 2024 года лимит освобождения увеличится до 1 250 000 канадских долларов, после чего он будет индексироваться с учетом инфляции.
По оценкам федерального правительства, это изменение принесет более 19 миллиардов канадских долларов налоговых поступлений за пять лет, однако некоторые аналитики в этом не уверены. Торговая ассоциация канадских экспортеров заявила, что налоговая мера “может подорвать и без того слабые инвестиционные показатели Канады”.
Совсем недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о другой мере, направленной на решение жилищного кризиса в стране. Премьер-министр Трюдо предложил строить сборное модульное жилье из материалов, напечатанных с помощью 3D-принтеров. По мнению премьер-министра Трюдо, это упростит и удешевит строительство.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.