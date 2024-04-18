Необычные предметы, оставленные в квебекском Uber

Согласно данным бюро находок, опубликованным компанией, предоставляющей услуги Uber, жители Монреаля чаще, чем кто-либо другой в провинции, оставляют вещи в своих автомобилях компании.
Uber отмечает, что среди оставленных вещей – кошельки и сотовые телефоны, но есть и несколько уникальных предметов…Например, меч, накладные волосы, флаг Tomorrowland и часть насадки для душа.
В список городов, в которых Uber чаще всего забывает какие-либо вещи, входят Квебек, Гатино, Шербрук и Труа-Ривьер.
Uber отмечает, что жители Квебека чаще всего забывают свои вещи 1 января. Но это означает, что мы веселее других отмечаем Новый год. Есть же позитив даже и в забытых вещах!
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