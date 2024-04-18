Необычные предметы, оставленные в квебекском Uber

Если у вас пропала книга или лекарство для вашей кошки, возможно, вы захотите позвонить водителю Uber, который вез вас накануне.

Согласно данным бюро находок, опубликованным компанией, предоставляющей услуги Uber, жители Монреаля чаще, чем кто-либо другой в провинции, оставляют вещи в своих автомобилях компании.

Uber отмечает, что среди оставленных вещей – кошельки и сотовые телефоны, но есть и несколько уникальных предметов…Например, меч, накладные волосы, флаг Tomorrowland и часть насадки для душа.

В список городов, в которых Uber чаще всего забывает какие-либо вещи, входят Квебек, Гатино, Шербрук и Труа-Ривьер.

Uber отмечает, что жители Квебека чаще всего забывают свои вещи 1 января. Но это означает, что мы веселее других отмечаем Новый год. Есть же позитив даже и в забытых вещах!

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