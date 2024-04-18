Квебек уточняет директивы по законопроекту № 96

Министерство образования Квебека заявляет, что работает над уточнением директив о том, когда должностные лица могут общаться с общественностью на языке, отличном от французского.

Эти директивы были приняты на фоне возмущения родителей детей с особыми потребностями, которые были сбиты с толку и расстроены тем, что два сотрудника министерства отказались провести презентацию на английском языке из-за закона провинции о языках. Во вторник, отвечая на опасения родителей, временный лидер Либеральной партии Квебека Марк Тангуэй заявил, что это стало еще одним негативным последствием законопроекта 96, нового закона, который пересмотрел Квебекскую хартию французского языка. Во время презентации Zoom в прошлый четверг, организованной исключительно для родителей-англофонов, один из чиновников сказал 65 родителям, участвовавшим в сессии: “Я бы хотел сделать это на английском, но закон мне этого не позволяет. Мы смогли перевести слайды, но я не помню, чтобы мне говорили, что мы могли бы озвучить это на английском. Мне не доставляет удовольствия делать это, но нам не разрешается проводить презентацию на английском.”

Сара Хоссейни, чей 14-летний сын с аутизмом посещает английскую школу в Монреале, сказала в интервью, что отношение к ней было “дискриминационным” и что она чувствовала себя “проигнорированной” правительством. Она сказала, что многие из использованных терминов были сложными или непонятными для понимания и что все ожидали, что устная часть будет на английском. Во вторник Министерство образования (MEQ) сообщило CTV News, что в соответствии с положениями языковой хартии государственные служащие обязаны образцово использовать французский язык в письменном и устном общении. В то время как слайды презентации Zoom в PowerPoint для родителей были на английском языке, примерно 20-минутное объяснение различных программ, доступных для учащихся с особыми потребностями, было полностью на французском, что привело в замешательство родителей, которые зарегистрировались. Позже два координатора по специальному образованию ответили на вопросы на английском языке. Министерство сообщило в электронном письме, что в некоторых случаях могут быть сделаны исключения, и в данном случае исключением стали слайды на английском языке.

“Чтобы прояснить практику, будущая директива MEQ, которая в настоящее время находится в стадии подготовки, прояснит условия и обстоятельства, позволяющие сотрудникам использовать языки, отличные от официального, в подобных ситуациях”, – написал Брайан Сент-Луис, представитель министерства образования. Телеканал CTV News обратился к министерству с просьбой разъяснить, может ли устная часть презентации в будущем также проводиться на английском языке в ожидании новой директивы, но ответа пока не получил. Министр образования Бернард Дрейнвилль не стал комментировать этот вопрос во вторник, но временный лидер либералов сделал это. Тангуэй раскритиковал правительственный закон о языке, заявив, что важная информация о благополучии их детей “должна быть понятной”. “Так что, если это означает, что вам придется отвечать на вопросы или выступать с презентацией на английском языке, я думаю, это нужно сделать. Потому что, в конечном счете, это должно дать нашим детям очень важную информацию”, – сказал он во время пресс-конференции в Квебеке.

“Теперь дело правительства – сказать, было ли толкование [закона о языке] правильным. “О, мы не можем этого сделать из-за законопроекта № 96″. Правда? Если это так, то добавьте это к списку очень плохих последствий законопроекта 96 — это одна из многих причин, по которым мы проголосовали против этого плохого законопроекта 96”. Кэтрин Коракакис, президент Ассоциации английских родительских комитетов Квебека, была в равной степени разочарована тем, как прошла презентация. Она сказала, что помогала организовывать это мероприятие в течение нескольких месяцев, и ее заверили, что презентация будет полностью на английском языке, поскольку ранее было проведено занятие для родителей франкоязычных студентов. Она сказала, что министерству следовало с самого начала дать понять, что координаторам не разрешается проводить презентацию на английском языке. “Как говорится, дьявол кроется в деталях. Если бы наличие PowerPoint было главным и не требовало дополнительной информации, то зачем вообще организовывать подобные мероприятия? Самое печальное во всем этом было то, что у родителей не было возможности получить информацию, и это меня очень огорчает”, – сказала она в интервью CTV News. “Это просто очень разочаровывает, и дело в том, что многие родители почувствовали дискриминацию и разочарование, и с этим просто трудно справиться. В конце концов, им по-прежнему нужен доступ к информации”.

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