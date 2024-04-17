Какой первоначальный взнос необходим для покупки недвижимости в Монреале в 2024 году

Продажи недвижимости в первом квартале 2024 года были на 17% больше, чем за тот же период 2023 года. Это первый раз с 2021 года, когда APCIQ отмечает такой значительный рост продаж. “Подтверждение тенденции к снижению индекса потребительских цен с начала года и многообещающие заявления Банка Канады о возможности первого снижения ключевой процентной ставки в 2024 году создают благоприятные условия для рынка недвижимости. Этот контекст неизбежно заставил многих покупателей принять меры в ожидании потенциальных рисков перегрева», – объясняет Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка APCIQ.
Хотя рынок по-прежнему склоняется на сторону продавцов, резкого скачка цен, как в 2022 году, не произошло. И хотя кондоминиумы остаются более доступными для первых покупателей, их цены продолжают расти, иногда даже больше, чем цены на недвижимость для одной семьи. Таким образом, компания “24 часа” рассчитала необходимые денежные взносы — минимальную сумму в размере 5 % и 20 %, которая позволяет избежать покупки ипотечного страхования в канадской ипотечной и жилищной корпорации (SCHL) — на основе средней цены. для дома на одну семью или кондоминиума для разных городов и муниципалитетов квебекские женщины. Для средних цен выше 500 000 долларов минимальный первоначальный взнос был рассчитан в размере 5% с первых 500 000 долларов и 10% с остальных.
РЕГИОН МОНРЕАЛЯ
Дом на одну семью
Средняя цена : 553 250 долларов
Увеличение с прошлого года : 5 %
Минимальный первоначальный взнос : 30 325 долларов
Первоначальный взнос в размере 20 % : 110 650 долларов
Кондоминиум
Средняя цена : 395 000 долларов
Увеличение с прошлого года : 4 %
Первоначальный взнос в размере 5 % : 19 750 долларов
Первоначальный взнос в размере 20 % : 79 000 долларов
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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