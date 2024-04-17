Суд Квебека одобрил иск к производителям опиоидов

Судья Верховного суда Квебека санкционировал коллективный иск против 16 фармацевтических компаний, которые, как утверждается, вводили потребителей в заблуждение относительно эффективности и опасности опиоидных препаратов.

Коллективный иск распространяется на всех жителей Квебека, у которых было диагностировано расстройство, связанное с употреблением опиоидов, после того как им были назначены опиоидные препараты, производимые фармацевтическими компаниями в период с 1996 года по настоящее время.

Марго Симинович, один из юристов, представляющих интересы людей, у которых развилось расстройство, связанное с употреблением опиоидов, говорит, что представитель истца по судебным искам не был предупрежден о рисках, связанных с наркотиками.

Жану-Франсуа Бурасса, кровельщику, после увольнения с работы в 2005 году были прописаны опиоиды, которые он употреблял более десяти лет, в результате чего у него развилась зависимость.

Фармацевтические компании возражали против рассмотрения коллективного иска, утверждая, что он касается всех опиоидов так, как если бы они были одинаковыми, и включал компании, лекарства которых представитель истца никогда не употреблял.

Иск требует возмещения ущерба в размере 30 000 долларов за каждого члена группы, плюс дополнительные убытки, которые будут определены в индивидуальном порядке, а также штрафные убытки в размере 25 миллионов долларов.

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