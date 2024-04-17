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Новости Трюдо заявил, что демократические страны обеспокоены ростом популистских политиков
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Джастин Трюдо. Фото Гетти Имаджес.

Трюдо заявил, что демократические страны обеспокоены ростом популистских политиков

Виктория Христова Апр 17, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Трюдо заявил, что демократические страны обеспокоены ростом популистских политиков отключены 37 Просмотров

Популиизм – не канадский путь, заявил Джастин Трюдо

“Демократические страны обеспокоены ростом политического популизма во всем мире, но эти процессы не затрагивают жизнь или политику Канады” – премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал это заявление на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем в Оттаве.

О росте популизма он сказал примерно следующее:  “Есть политики, которые хотят использовать гражданские беспорядки и страх в экономике, глобальной политике и изменении климата. Да, все демократические страны мира обеспокоены этими процессами”. Так Трюдо ответил на вопрос, когда его спросили, обеспокоен ли он ростом политического популизма в мире.

В то же время Трюдо заверил канадцев, что они не будут симпатизировать таким политикам: “Это не канадский путь”, – подчеркнул он.

Премьер-министр Канады не уточнил, каких именно политиков он имеет в виду. А также не уточнил, какой именно путь изберет наша страна.

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