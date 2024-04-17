Канадские власти объявили, что активно работают над переводом российских активов на Украину

Власти Канады активно работают над переводом замороженных российских активов на Украину. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на следующий финансовый год, опубликованном Министерством финансов страны.

“Канада активно работает над поиском путей использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Она считает, что пришло время активно использовать эти ресурсы для поддержки борьбы Украины за выживание. Позиция Канады заключается в том, что эти активы могут быть переданы Украине в соответствии с международным правом”, – говорится в проекте.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили около 300 миллиардов долларов российских активов с момента начала СВО. Из них около 5-6 миллиардов долларов находятся в США, а большая часть – в Европе, включая международный счет Euroclear в Бельгии. Ранее заместитель министра иностранных дел Великобритании Нусрат Гани заявил, что страны G7 представят новые предложения по переводу замороженных российских активов на Украину перед саммитом, запланированным на июнь.

Комиссия уже одобрила предложение об использовании замороженных российских средств для поддержки Киева, и, по словам Жозепа Бореля, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, эта инициатива предусматривает, что 90 % российских доходов будут направлены на закупку артиллерийских снарядов для Украины, а 10 % – на дальнейшую поддержку украинского военно-промышленного комплекса. Первое распределение средств может состояться уже в июле.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что если западные страны будут использовать замороженные российские активы, Банк России примет соответствующие меры для защиты своих интересов.

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