Канадские ученые доказали, что экстраверты счастливее интровертов

Ученые из Университета Торонто в Канаде выяснили, представители какого типа личности чаще заводят семью.

Научная работа была опубликована в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Исследователи проанализировали жизнь 1 811 человек в возрасте 25-59 лет, которые состояли в отношениях или были одиноки в течение шести месяцев.

Добровольцы рассказали о своих личностных качествах и отношениях, а также об удовлетворенности своей жизнью. О результатах исследования сообщило издание Naked Science.

Типы личности оценивались по модели “Большой пятерки”. Учитывались общительность, доброта, добросовестность, раздражительность, любопытство и креативность.

В мире, ориентированном на экстравертов, интроверты ошибочно воспринимаются как антисоциальные личности. На самом деле интроверты любят одиночество и независимость и могут самостоятельно управлять своими реакциями на эмоции.

Поэтому интроверты могут предпочесть одиночество отношениям”, – пишется в статье.

Однако, как выяснилось, экстраверты счастливее интровертов, независимо от того, есть у них семья или нет.

Экстравертам трудно найти общий язык с окружающими, завести новые знакомства и расширить свой круг общения.

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