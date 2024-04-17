Канадские ученые доказали, что экстраверты счастливее интровертов

Научная работа была опубликована в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.
Исследователи проанализировали жизнь 1 811 человек в возрасте 25-59 лет, которые состояли в отношениях или были одиноки в течение шести месяцев.
Добровольцы рассказали о своих личностных качествах и отношениях, а также об удовлетворенности своей жизнью. О результатах исследования сообщило издание Naked Science.
Типы личности оценивались по модели “Большой пятерки”. Учитывались общительность, доброта, добросовестность, раздражительность, любопытство и креативность.
В мире, ориентированном на экстравертов, интроверты ошибочно воспринимаются как антисоциальные личности. На самом деле интроверты любят одиночество и независимость и могут самостоятельно управлять своими реакциями на эмоции.
Поэтому интроверты могут предпочесть одиночество отношениям”, – пишется в статье.
Однако, как выяснилось, экстраверты счастливее интровертов, независимо от того, есть у них семья или нет.
Экстравертам трудно найти общий язык с окружающими, завести новые знакомства и расширить свой круг общения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.