Канада потратит на оборону 73 миллиарда долларов в течение следующих 20 лет

Министерство финансов Канады опубликовало проект федерального бюджета на текущий финансовый год, согласно которому расходы на оборону составят 73 миллиарда долларов в течение следующих 20 лет.

“Проект бюджета на 2024 год предлагает радикальные инвестиции в Министерство национальной обороны Канады в размере 8,1 млрд долларов США в течение пяти лет с 2024 по 2025 год и 73 млрд долларов США в течение 20 лет”, – цитирует документ ТАСС.

В ближайшие пять лет канадские власти планируют потратить 1,8 млрд долларов на создание запаса стратегических боеприпасов, 1,9 млрд долларов на поддержание боевого состояния фрегатов класса Halifax Королевских ВМС Канады, а также около 550 млн долларов на обновление спутникового оборудования, новые вертолеты и вертолеты дальнего радиуса действия. Правительство также намерено потратить неозвученную пока что сумму на закупку ракет.

Увеличение расходов на оборону связано с ростом напряженности в мире и необходимостью модернизации канадских вооруженных сил.

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