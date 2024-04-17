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Новости Тысячи внедорожников Ford будут отозваны в Канаде из-за утечки топлива

Тысячи внедорожников Ford будут отозваны в Канаде из-за утечки топлива

Степан Артемьевский Апр 17, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Тысячи внедорожников Ford будут отозваны в Канаде из-за утечки топлива отключены 33 Просмотров

Около 3 000 внедорожников отзываются из-за утечки топлива, которая может привести к пожару, сообщает 11 апреля со ссылкой на представителя Ford Canada.

 

Под отзыв попадают модели Bronco 2022 и 2023 годов выпуска, а также внедорожник Escape 2022 года.

Всего отзыву подлежат 2 950 автомобилей.

Как сообщается, проблема вызвана утечкой топлива из форсунок двигателя.

Если бензин попадает на горячие части двигателя, он может воспламениться.

По словам представителей Ford, инжекторы не будут модернизироваться, а под автомобилем будет установлена специальная трубка для отвода бензина.

Похожая проблема была обнаружена в 2022 году и решалась аналогичным образом.

Производитель пообещал обновить программное обеспечение, чтобы предупреждать водителей об опасности утечки топлива с помощью значка на приборной панели.

 

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