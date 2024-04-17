Тысячи внедорожников Ford будут отозваны в Канаде из-за утечки топлива

Под отзыв попадают модели Bronco 2022 и 2023 годов выпуска, а также внедорожник Escape 2022 года.
Всего отзыву подлежат 2 950 автомобилей.
Как сообщается, проблема вызвана утечкой топлива из форсунок двигателя.
Если бензин попадает на горячие части двигателя, он может воспламениться.
По словам представителей Ford, инжекторы не будут модернизироваться, а под автомобилем будет установлена специальная трубка для отвода бензина.
Похожая проблема была обнаружена в 2022 году и решалась аналогичным образом.
Производитель пообещал обновить программное обеспечение, чтобы предупреждать водителей об опасности утечки топлива с помощью значка на приборной панели.
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