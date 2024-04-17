Североамериканские трейдеры сокращают закупки говядины из-за птичьего гриппа

В связи с тем, что птичий грипп уже поразил семь штатов США, количество партий крупного рогатого скота (в основном живого и фидерного), продаваемого в Канаде, сократилось.

Менеджер аукциона крупного рогатого скота заверил участников, что цены остаются в основном стабильными, несмотря на волнения. “Цены на скот, продаваемый в западной Канаде, немного снизились, но не так сильно, как мы опасались”, – сказал Рик Райт из Манитобской ассоциации маркетинга скота.

Ветеринары в Оклахоме говорят, что с момента заболевания коровы до восстановления ее продуктивности проходит около двух недель. Симптомы в основном заключаются в потере аппетита и снижении удоев у молочных коров.

10 апреля Северная Каролина стала седьмым штатом, сообщившим о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в стадах молочных коров. На данный момент Министерство сельского хозяйства США подтвердило наличие инфекции в Техасе, Канзасе, Огайо, Мичигане, Айдахо и Нью-Мексико.

Изначально инфекция была занесена в стада Техаса и Канзаса дикими птицами. Министерство сельского хозяйства США сообщило, что возможна также передача инфекции внутри стада. Животноводы из Мичигана и Огайо утверждают, что их зараженные стада получили скот из Техаса.

Наша ферма теперь представляет собой закрытое сообщество для скота”, – говорит Карен Джордан, владелец стада из 200 коров в Северной Каролине.

Первые случаи заболевания чумой крупного рогатого скота были зарегистрированы 25 марта. Первый инфицированный человек в этом году был замечен 1 апреля. Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что риск для людей невелик, но рекомендовал провести тестирование и лечение потенциально инфицированных работников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.