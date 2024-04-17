Канада осуждает нападение Ирана и поддерживает право Израиля на самооборону

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил нападение Ирана на Израиль 14 апреля.

“Канада безоговорочно осуждает авиаудары Ирана по Израилю”, – говорится в заявлении премьер-министра Трюдо.

“Израиль имеет право защищаться от иранской агрессии, и Канада поддерживает это право”. Канадские официальные лица находятся в контакте со своими союзниками и следят за развитием ситуации”.

Напомним, что Корпус стражей иранской революции официально подтвердил, что запустил ракеты и беспилотники по израильским целям в ответ на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли семь офицеров КСИР, включая двух высокопоставленных чиновников.

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что авиаудары по Израилю были нанесены в соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая предусматривает право на самооборону в случае нападения. Иранские дипломаты посоветовали Соединенным Штатам не вмешиваться в конфликт между Ираном и Израилем.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом пообещал Израилю полную поддержку Соединенных Штатов в защите региона от иранской агрессии и иранских марионеточных сил.

По данным израильских СМИ, беспилотники были запущены по Израилю не только с иранской территории, но и из других стран региона.

Позднее иранские Стражи революции заявили, что успешно уничтожили запланированные военные цели на “оккупированных территориях” Израиля.

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