Рыбные блюда – от салата и супа, до закуски и второго блюда

Угощаемся рыбными блюдами. Рыба всегда полезна, а если правильно приготовить, то и весьма вкусна. Так что, предлагаем на сей раз следующие изысканные блюда: диетический салат из овощей и рыбы, рыбный салат, суши сакура-нигили, уха из макрели и лосося, рыба в горшочке.

Диетический салат из овощей и рыбы

Диета есть диета. Коли надо, так надо. Но раз уж садиться на неё, то лучше выбирать блюда повкуснее. Вот, пожалуйста, салат из свежих овощей и рыбки. Диетический. Зато вкусный.

Готовим салат из овощей и рыбы:

Берем камбалу – граммов 500. Снимаем кожицу и убираем кости. Споласкиваем и подсушиваем немного, а затем нарезаем кубиками.

Заливаем рыбу соком трех-четырех лимонов – не самых кислых. Ставим рыбу в холодильник часа на три-четыре – пусть пропитывается соком. Раз в часик надо бы перемешивать аккуратно, если не забудете.

Обдаем кипятком два помидора и снимаем с них кожицу. Режем на кусочки и укладываем на рыбу. Поливаем оливкомым маслом – ложки 2 столовых, можно и 3.

Ставим опять в холодильник часа на три. Кстати, на забудьте посолить – но соли не надо много, самую малость. И поперчить надо, конечно.

Через три часа, добавить в салат немного резанных каперсов, рубленую луковицу (послаще), мякоть одного авокадо. Можно еще посыпать петрушкой.

И подать салат, отнимая у соседей, которым он тоже нравится.

Салат рыбный

Русский географ и историк Василий Никитич Татищев, определяя границу между Европой и Сибирью, утверждал: “В западных реках рыба телом белого цвета. В восточных реках, хотя внешним видом рыба подобна западной, однако цвет тела и вкус иные. Тело красное, а вкус нежнее”

И ведь ученый был прав. Потому что сибирский салат из обычной европейской рыбы как-то несподручно. Вкус не тот будет. Однако, редкий сибирский дом обходится без этого салата. Салат очень простой, однако хуже не становится.

Для салата берём:

Одну банку консервированной красной рыбы (горбуши, лосось…)

3 средние морковки

3 средних зелёных яблока

3 вареных яйца

Майонез по вкусу

Готовим салат:

Рыбу разминаем и смешиваем с двумя яйцами и с желтком от третьего яйца На мелкой терке натираем яблоки, смешиваем их с майонезом В отдельную миску натираем на мелкой тёрке морковку, её тоже смешиваем с майонезом. На глубокое блюдо выкладываем слой рыбы, смешанной с яйцами, затем яблоки с майонезом, затем морковь Повторяем слои два раза, даем настояться полчаса, не меньше Украшаем зеленью

Подаем под водочку.

Суши сакура-нигили (нигири)

Сакура-нигири или суши-вишневый цветок – традиционный вид суши.

Продукты. Учтите, что пропорции продуктов – дело хозяйское, на глазок определяйте, сколько риса надо, сколько рыбы…

Пластинки комбу – морской капусты

Листья соленые вишни (в магазинах восточных яств купить – они специально для суши, но допускается замена на виноградные соленые листья или просто капустные)

Морская белая рыба: Камбала, палтус, морской ерш и другая, но свежая, только что выловленная лучше всего – без кожицы

Рис

Соус рыбный

Васаби

Сахар, соль

Готовим сакуру-нигили:

Пластины комбу смачиваем легонько водой, после чего укладываем смесь кусочков всей рыбы без кожи, на одну пластину капусты Второй пластиной накрываем сверху и плотно заворачиваем пластины в пленку, но пока это просто две пластины, между ними рыба Выдерживаем час или два, дабы всё пропиталось соками Убираем пленку, поднимаем одну пластину Рис смешиваем с сахаром, солью, соусом Режем пластины на кусочки для суши Укладываем рис на вишневый лист, сверху кладем кусок рыбы с куском пластины, смазываем васаби легонько, заворачиваем Раскладываем на тарелки и поедаем.

Необычная уха из макрели и консервированного лосося

Уха, которую можно приготовить быстро, без особых усилий, в домашних условиях. Конечно, это не наваристый суп на берегу речки сразу после улова, но всё равно хороша.

Необходимые продукты:

Килограмм макрели

Две консервные банки лосося в соку

3-4 средних размеров луковицы

Не меньше литра воды

Литр томатного сока

Лавровый лист, петрушка по вкусу, три-четыре ломтика лимона

Соль, молотый перец.

Готовим наш рыбный суп:

Чистим макрель, удаляем хвост и голову, после чего режем кусками Доводим макрель до кипения и варим на слабом огне минут десять, добавляя по ходу лук, лавровый лист, лимон Когда рыба разварится, заливаем томатный сок Когда уха вновь закипит, добавляем лосося из консервов, солим и перчим, вновь доводим до кипения, выключаем огонь и даём ухе настояться минут двадцать, после чего можно суп разливать по тарелкам.

Рыба в горшочке

В качестве основной рыбы лучше всего подходит обычная треска. Тем более, что рецепт уведен мною из португальского ресторана, а в Португалии треска – национальное блюдо. Однако, можно и другую рыбку пробовать. Тем более, что чем больше разных рыбин в блюде, тем лучше.

Нам пригодятся:

500 граммов филе трески

250 граммов филе морского окуня

250 граммов угря (если найдёте) – или других жирных рыб

2 помидора

1 клубень фенхеля

2 дольки чеснока

Левровый лист

Тамьян – одна веточка

Петрушка – пучок

6 столовых ложек оливкового масла

6 столовых ложек обычного уксуса

Соль, перец

Готовим:

Промываем рыбу и поливаем уксусом С помидоров снимаем кожицу (обмакнув их в кипяток, чтобы легче кожу снять), режем на маленькие куски вместе с чесноком и фенхелем Тушим помидоры минут 10 на оливковом масле, на слабом огне Добавляем лавровый лист и тамьян, тут же кладем куски филе, солим, перчим Накрываем крышкой и тушим рыбу минут 20 на слабо-среднем огне Посыпаем петрушкой и тут же снимаем с огня

Кстати, блюдо годится в качестве плотного холодного завтрака – оно жирное из-за природной жирности рыбы, но жир полезный, не тяжёлый.

Рекомендуется полить перед подачей на стол лимонным соком, но это субъективно, не настаиваем.