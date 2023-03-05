Рыбные блюда – от салата и супа, до закуски и второго блюда
Диетический салат из овощей и рыбы
Диета есть диета. Коли надо, так надо. Но раз уж садиться на неё, то лучше выбирать блюда повкуснее. Вот, пожалуйста, салат из свежих овощей и рыбки. Диетический. Зато вкусный.
Готовим салат из овощей и рыбы:
- Берем камбалу – граммов 500. Снимаем кожицу и убираем кости. Споласкиваем и подсушиваем немного, а затем нарезаем кубиками.
- Заливаем рыбу соком трех-четырех лимонов – не самых кислых. Ставим рыбу в холодильник часа на три-четыре – пусть пропитывается соком. Раз в часик надо бы перемешивать аккуратно, если не забудете.
- Обдаем кипятком два помидора и снимаем с них кожицу. Режем на кусочки и укладываем на рыбу. Поливаем оливкомым маслом – ложки 2 столовых, можно и 3.
- Ставим опять в холодильник часа на три. Кстати, на забудьте посолить – но соли не надо много, самую малость. И поперчить надо, конечно.
- Через три часа, добавить в салат немного резанных каперсов, рубленую луковицу (послаще), мякоть одного авокадо. Можно еще посыпать петрушкой.
- И подать салат, отнимая у соседей, которым он тоже нравится.
Салат рыбный
Русский географ и историк Василий Никитич Татищев, определяя границу между Европой и Сибирью, утверждал: “В западных реках рыба телом белого цвета. В восточных реках, хотя внешним видом рыба подобна западной, однако цвет тела и вкус иные. Тело красное, а вкус нежнее”
И ведь ученый был прав. Потому что сибирский салат из обычной европейской рыбы как-то несподручно. Вкус не тот будет. Однако, редкий сибирский дом обходится без этого салата. Салат очень простой, однако хуже не становится.
Для салата берём:
- Одну банку консервированной красной рыбы (горбуши, лосось…)
- 3 средние морковки
- 3 средних зелёных яблока
- 3 вареных яйца
- Майонез по вкусу
Готовим салат:
- Рыбу разминаем и смешиваем с двумя яйцами и с желтком от третьего яйца
- На мелкой терке натираем яблоки, смешиваем их с майонезом
- В отдельную миску натираем на мелкой тёрке морковку, её тоже смешиваем с майонезом.
- На глубокое блюдо выкладываем слой рыбы, смешанной с яйцами, затем яблоки с майонезом, затем морковь
- Повторяем слои два раза, даем настояться полчаса, не меньше
- Украшаем зеленью
Подаем под водочку.
Суши сакура-нигили (нигири)
Сакура-нигири или суши-вишневый цветок – традиционный вид суши.
Продукты. Учтите, что пропорции продуктов – дело хозяйское, на глазок определяйте, сколько риса надо, сколько рыбы…
- Пластинки комбу – морской капусты
- Листья соленые вишни (в магазинах восточных яств купить – они специально для суши, но допускается замена на виноградные соленые листья или просто капустные)
- Морская белая рыба: Камбала, палтус, морской ерш и другая, но свежая, только что выловленная лучше всего – без кожицы
- Рис
- Соус рыбный
- Васаби
- Сахар, соль
Готовим сакуру-нигили:
- Пластины комбу смачиваем легонько водой, после чего укладываем смесь кусочков всей рыбы без кожи, на одну пластину капусты
- Второй пластиной накрываем сверху и плотно заворачиваем пластины в пленку, но пока это просто две пластины, между ними рыба
- Выдерживаем час или два, дабы всё пропиталось соками
- Убираем пленку, поднимаем одну пластину
- Рис смешиваем с сахаром, солью, соусом
- Режем пластины на кусочки для суши
- Укладываем рис на вишневый лист, сверху кладем кусок рыбы с куском пластины, смазываем васаби легонько, заворачиваем
- Раскладываем на тарелки и поедаем.
Необычная уха из макрели и консервированного лосося
Уха, которую можно приготовить быстро, без особых усилий, в домашних условиях. Конечно, это не наваристый суп на берегу речки сразу после улова, но всё равно хороша.
Необходимые продукты:
- Килограмм макрели
- Две консервные банки лосося в соку
- 3-4 средних размеров луковицы
- Не меньше литра воды
- Литр томатного сока
- Лавровый лист, петрушка по вкусу, три-четыре ломтика лимона
- Соль, молотый перец.
Готовим наш рыбный суп:
- Чистим макрель, удаляем хвост и голову, после чего режем кусками
- Доводим макрель до кипения и варим на слабом огне минут десять, добавляя по ходу лук, лавровый лист, лимон
- Когда рыба разварится, заливаем томатный сок
- Когда уха вновь закипит, добавляем лосося из консервов, солим и перчим, вновь доводим до кипения, выключаем огонь и даём ухе настояться минут двадцать, после чего можно суп разливать по тарелкам.
Рыба в горшочке
В качестве основной рыбы лучше всего подходит обычная треска. Тем более, что рецепт уведен мною из португальского ресторана, а в Португалии треска – национальное блюдо. Однако, можно и другую рыбку пробовать. Тем более, что чем больше разных рыбин в блюде, тем лучше.
Нам пригодятся:
- 500 граммов филе трески
- 250 граммов филе морского окуня
- 250 граммов угря (если найдёте) – или других жирных рыб
- 2 помидора
- 1 клубень фенхеля
- 2 дольки чеснока
- Левровый лист
- Тамьян – одна веточка
- Петрушка – пучок
- 6 столовых ложек оливкового масла
- 6 столовых ложек обычного уксуса
- Соль, перец
Готовим:
- Промываем рыбу и поливаем уксусом
- С помидоров снимаем кожицу (обмакнув их в кипяток, чтобы легче кожу снять), режем на маленькие куски вместе с чесноком и фенхелем
- Тушим помидоры минут 10 на оливковом масле, на слабом огне
- Добавляем лавровый лист и тамьян, тут же кладем куски филе, солим, перчим
- Накрываем крышкой и тушим рыбу минут 20 на слабо-среднем огне
- Посыпаем петрушкой и тут же снимаем с огня
Кстати, блюдо годится в качестве плотного холодного завтрака – оно жирное из-за природной жирности рыбы, но жир полезный, не тяжёлый.
Рекомендуется полить перед подачей на стол лимонным соком, но это субъективно, не настаиваем.