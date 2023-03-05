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Новости Авторы Меган Хорхенсен Пять рецептов рыбных блюд на все вкусы
Jamaica fisher
А перед тем, как рыбку приготовить и сьесть, её надобно изловить! Фото рыбацких лодок от Меган Хорхенсен.

Пять рецептов рыбных блюд на все вкусы

Megan Jorgensen Мар 5, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Полезные продукты, Сам себе ресторан Оставить комментарий 58 Просмотров

Рыбные блюда – от салата и супа, до закуски и второго блюда

Угощаемся рыбными блюдами. Рыба всегда полезна, а если правильно приготовить, то и весьма вкусна. Так что, предлагаем на сей раз следующие изысканные блюда: диетический салат из овощей и рыбы, рыбный салат, суши сакура-нигили, уха из макрели и лосося, рыба в горшочке.

Диетический салат из овощей и рыбы

Диета есть диета. Коли надо, так надо. Но раз уж садиться на неё, то лучше выбирать блюда повкуснее. Вот, пожалуйста, салат из свежих овощей и рыбки. Диетический. Зато вкусный.

Готовим салат из овощей и рыбы:

  • Берем камбалу – граммов 500. Снимаем кожицу и убираем кости. Споласкиваем и подсушиваем немного, а затем нарезаем кубиками.
  • Заливаем рыбу соком трех-четырех лимонов – не самых кислых. Ставим рыбу в холодильник часа на три-четыре – пусть пропитывается соком. Раз в часик надо бы перемешивать аккуратно, если не забудете.
  • Обдаем кипятком два помидора и снимаем с них кожицу. Режем на кусочки и укладываем на рыбу. Поливаем оливкомым маслом – ложки 2 столовых, можно и 3.
  • Ставим опять в холодильник часа на три. Кстати, на забудьте посолить – но соли не надо много, самую малость. И поперчить надо, конечно.
  • Через три часа, добавить в салат немного резанных каперсов, рубленую луковицу (послаще), мякоть одного авокадо. Можно еще посыпать петрушкой.
  • И подать салат, отнимая у соседей, которым он тоже нравится.

Салат рыбный

Русский географ и историк Василий Никитич Татищев, определяя границу между Европой и Сибирью, утверждал: “В западных реках рыба телом белого цвета. В восточных реках, хотя внешним видом рыба подобна западной, однако цвет тела и вкус иные. Тело красное, а вкус нежнее”

И ведь ученый был прав. Потому что сибирский салат из обычной европейской рыбы как-то несподручно. Вкус не тот будет. Однако, редкий сибирский дом обходится без этого салата. Салат очень простой, однако хуже не становится.

Для салата берём:

  • Одну банку консервированной красной рыбы (горбуши, лосось…)
  • 3 средние морковки
  • 3 средних зелёных яблока
  • 3 вареных яйца
  • Майонез по вкусу

Готовим салат:

  1. Рыбу разминаем и смешиваем с двумя яйцами и с желтком от третьего яйца
  2. На мелкой терке натираем яблоки, смешиваем их с майонезом
  3. В отдельную миску натираем на мелкой тёрке морковку, её тоже смешиваем с майонезом.
  4. На глубокое блюдо выкладываем слой рыбы, смешанной с яйцами, затем яблоки с майонезом, затем морковь
  5. Повторяем слои два раза, даем настояться полчаса, не меньше
  6. Украшаем зеленью

Подаем под водочку.

Суши сакура-нигили (нигири)

Сакура-нигири или суши-вишневый цветок – традиционный вид суши.

Продукты. Учтите, что пропорции продуктов – дело хозяйское, на глазок определяйте, сколько риса надо, сколько рыбы…

  • Пластинки комбу – морской капусты
  • Листья соленые вишни (в магазинах восточных яств купить – они специально для суши, но допускается замена на виноградные соленые листья или просто капустные)
  • Морская белая рыба: Камбала, палтус, морской ерш и другая, но свежая, только что выловленная лучше всего – без кожицы
  • Рис
  • Соус рыбный
  • Васаби
  • Сахар, соль

Готовим сакуру-нигили:

  1. Пластины комбу смачиваем легонько водой, после чего укладываем смесь кусочков всей рыбы без кожи, на одну пластину капусты
  2. Второй пластиной накрываем сверху и плотно заворачиваем пластины в пленку, но пока это просто две пластины, между ними рыба
  3. Выдерживаем час или два, дабы всё пропиталось соками
  4. Убираем пленку, поднимаем одну пластину
  5. Рис смешиваем с сахаром, солью, соусом
  6. Режем пластины на кусочки для суши
  7. Укладываем рис на вишневый лист, сверху кладем кусок рыбы с куском пластины, смазываем васаби легонько, заворачиваем
  8. Раскладываем на тарелки и поедаем.

Необычная уха из макрели и консервированного лосося

Уха, которую можно приготовить быстро, без особых усилий, в домашних условиях. Конечно, это не наваристый суп на берегу речки сразу после улова, но всё равно хороша.

Необходимые продукты:

  • Килограмм макрели
  • Две консервные банки лосося в соку
  • 3-4 средних размеров луковицы
  • Не меньше литра воды
  • Литр томатного сока
  • Лавровый лист, петрушка по вкусу, три-четыре ломтика лимона
  • Соль, молотый перец.

Готовим наш рыбный суп:

  1. Чистим макрель, удаляем хвост и голову, после чего режем кусками
  2. Доводим макрель до кипения и варим на слабом огне минут десять, добавляя по ходу лук, лавровый лист, лимон
  3. Когда рыба разварится, заливаем томатный сок
  4. Когда уха вновь закипит, добавляем лосося из консервов, солим и перчим, вновь доводим до кипения, выключаем огонь и даём ухе настояться минут двадцать, после чего можно суп разливать по тарелкам.

Рыба в горшочке

В качестве основной рыбы лучше всего подходит обычная треска. Тем более, что рецепт уведен мною из португальского ресторана, а в Португалии треска – национальное блюдо. Однако, можно и другую рыбку пробовать. Тем более, что чем больше разных рыбин в блюде, тем лучше.

Нам пригодятся:

  • 500 граммов филе трески
  • 250 граммов филе морского окуня
  • 250 граммов угря (если найдёте) – или других жирных рыб
  • 2 помидора
  • 1 клубень фенхеля
  • 2 дольки чеснока
  • Левровый лист
  • Тамьян – одна веточка
  • Петрушка – пучок
  • 6 столовых ложек оливкового масла
  • 6 столовых ложек обычного уксуса
  • Соль, перец

Готовим:

  1. Промываем рыбу и поливаем уксусом
  2. С помидоров снимаем кожицу (обмакнув их в кипяток, чтобы легче кожу снять), режем на маленькие куски вместе с чесноком и фенхелем
  3. Тушим помидоры минут 10 на оливковом масле, на слабом огне
  4. Добавляем лавровый лист и тамьян, тут же кладем куски филе, солим, перчим
  5. Накрываем крышкой и тушим рыбу минут 20 на слабо-среднем огне
  6. Посыпаем петрушкой и тут же снимаем с огня

Кстати, блюдо годится в качестве плотного холодного завтрака – оно жирное из-за природной жирности рыбы, но жир полезный, не тяжёлый.

Рекомендуется полить перед подачей на стол лимонным соком, но это субъективно, не настаиваем.

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