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Общество Дети, семья Подросток в Лорентидах угощает сигаретой младенца
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Кадр из видео. К соажалению, практически ничего не видно. Кадр с телеэкрана, выпуск новостей TVA Nouvelles.

Подросток в Лорентидах угощает сигаретой младенца

Megan Jorgensen Мар 5, 2023 Дети, семья, Меган Хорхенсен, Наркология, наркомания, наркотики, Новости, Общество Оставить комментарий 35 Просмотров

Альтернативно умная девица угощает младенца электронной сигаретой

Квебек показывают по всем мировым каналам – местная юная жительница угощает младенца электронной сигаретой и выставляет сценку в соцсети.

По всем телеканалам, по всем новостным сайтам и по всем квебекским газетам только что разошлась удивительная новость. К сожалению, её уже подхватили во всём мире, смакуют и пересказывают. Почему «к сожалению»? Да всё просто — какая-то очень уж алтернативно одарённая девушка сняла на видео и продемонстрировала в Тик-Токе сценку, на которой эта гениальная девица потчует младенца электронной сигаретой. Тот затягивается, выдыхает, реагирует без удивлений и рыданий. Всё это на глазах девицы. Конечно, малыш (или малышка) даже не понимает, что происходит. Но девица, которая угощает малыша сигатерой, хотя бы и электронной, всё прекрасно понимает (раз уж выставила сценку в соцсети, значит, хватает ума на какие-то действия и решения).

На видео затушеваны лица участников (по понятной причине — и малыш, и девушка-жертва трудного детства, несовершеннолетние, их лица нельзя показывать без согласия родителей). Поэтому сложно понять все обстоятельства дела. Хотя остаётся впечатление, что малыш не впервые пробует зелье — хотя бы по его спокойной реакции на раздражитель. Впрочем, утверждать, что так и есть, всё же сложно.

Дело происходит в районе Лорентид. На момент написания заметки город не указан, но фамилия героини уже известна. Полиция взяла дело на заметку, но признаёт, что ничего криминального девице не вменить — она не продаёт малолетнему наркотики, не распространяет их, не хранит, просто угощает малыша совершенно законной электронной сигаретой. Другое дело, Министерство образования, Министерство Здравоохранения, службы опеки, молодёжные комиссии — их представители уже выступили с заявлениями и пообщали провести полное расследование инцидента, мол, мало малолетней дурочке не покажется. Поживём — увидим. Наказать примерно надо хотя бы для того, чтобы остальным не повадно было. Хотя накажут ли или спустят дело на тормозах, ещё бабушка надвое сказала. Пока с родителями местной дурочки “строго побеседовали”.

Видео облетело уже весь мир, хотя, оказалось, Квебек в данном случае не стал исключением — пару недель назад ещё одна альтернативно одарённая девица устроила точно такой же перфоманс с малышом в далёкой Австралии. О, сколько нам открытий чудных сулит наш новый славный мир.

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