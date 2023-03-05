Альтернативно умная девица угощает младенца электронной сигаретой

Квебек показывают по всем мировым каналам – местная юная жительница угощает младенца электронной сигаретой и выставляет сценку в соцсети.

По всем телеканалам, по всем новостным сайтам и по всем квебекским газетам только что разошлась удивительная новость. К сожалению, её уже подхватили во всём мире, смакуют и пересказывают. Почему «к сожалению»? Да всё просто — какая-то очень уж алтернативно одарённая девушка сняла на видео и продемонстрировала в Тик-Токе сценку, на которой эта гениальная девица потчует младенца электронной сигаретой. Тот затягивается, выдыхает, реагирует без удивлений и рыданий. Всё это на глазах девицы. Конечно, малыш (или малышка) даже не понимает, что происходит. Но девица, которая угощает малыша сигатерой, хотя бы и электронной, всё прекрасно понимает (раз уж выставила сценку в соцсети, значит, хватает ума на какие-то действия и решения).

На видео затушеваны лица участников (по понятной причине — и малыш, и девушка-жертва трудного детства, несовершеннолетние, их лица нельзя показывать без согласия родителей). Поэтому сложно понять все обстоятельства дела. Хотя остаётся впечатление, что малыш не впервые пробует зелье — хотя бы по его спокойной реакции на раздражитель. Впрочем, утверждать, что так и есть, всё же сложно.

Дело происходит в районе Лорентид. На момент написания заметки город не указан, но фамилия героини уже известна. Полиция взяла дело на заметку, но признаёт, что ничего криминального девице не вменить — она не продаёт малолетнему наркотики, не распространяет их, не хранит, просто угощает малыша совершенно законной электронной сигаретой. Другое дело, Министерство образования, Министерство Здравоохранения, службы опеки, молодёжные комиссии — их представители уже выступили с заявлениями и пообщали провести полное расследование инцидента, мол, мало малолетней дурочке не покажется. Поживём — увидим. Наказать примерно надо хотя бы для того, чтобы остальным не повадно было. Хотя накажут ли или спустят дело на тормозах, ещё бабушка надвое сказала. Пока с родителями местной дурочки “строго побеседовали”.

Видео облетело уже весь мир, хотя, оказалось, Квебек в данном случае не стал исключением — пару недель назад ещё одна альтернативно одарённая девица устроила точно такой же перфоманс с малышом в далёкой Австралии. О, сколько нам открытий чудных сулит наш новый славный мир.