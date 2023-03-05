Любопытные факты о нашей планете и нашей цивилизации, о которых вы, воможно и не догадывались

Очередной выпуск нашей коллекции малоизвестных, но интересных фактов. Читаем, удивляемся, запоминаем, делимся с близкими.

Есть только одна рыба на Земле, кости которой зелёного цвета – это сарган. Ни одна другая рыба, ни камбала, ни лосось, ни треска, ни щука не имеют зелёных костей.

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В волосах Самсона содержалась вся его жизненная сила. Ни Давид, ни Моисей, ни Адам, ни женщины – Суламифь и прочие, не отличались этой странной особенностью.

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Ушкуй – это плоскодонная ладья. Иногда по ассоциации так же называли охотника-промысловика, который путешествовал по тайге в такой лодке.

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В 1952 году в Южной Африке, у берегов Мадагаскара была сделана самая значительная находка в области естествознания в 20 веке. Была поймана рыба целакант. Это реликтовая рыба. Такие же жили на Земле 250 миллионов лет назад. С тех пор ни внешний вид целаканта, ни его внутреннее строение совершенно не изменились.

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Альбатросы делают огромные гнёзда диаметром до двух метров. Как правило, для гнёзд используют камни и сухие листья. Ласточки же создают гнёзда из собственной слюны и коры деревьев. Другие птицы могут использовать ветви, песок, мел, морскую гальку и другие материалы.

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Форум новосибирского Академгородка предлагает различные варианты определения терминов. Жаба – зелёная зависть, наркоз – средство защиты хирурга от советов пациентов, и так далее.

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Когда шаха Ирана (в бытность его шахом) спросили на одной вечеринке в Лондоне, женат ли он, то шах нашёлся и ответил быстро: «Очень!».

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В холле одной гостиницы Монреаля устновлена Бутыль Клейна. На это украшение ушло 15 килограммов огнеупорного стекла. Два года авторов преследовали неудачи, выдуть бутыль не получалось. Бутылка Клейна, это объёмное тело, не имеющее внутренней и внешней части, трёхмерный аналог ленты Мёбиуса. В холле гостинцы часто собираются участники научных конференций, которые там проходят, и пытаются разгадать тайну бутылки Клейна.

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Nessiteras-Rombopterix – научное название Лох-Несского змея. По латыни термин означает «чудо Несса, ромбовидный плавник». Никто никогда чудовище не видел, но на всякий случай научное определение ему дано.