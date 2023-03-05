В Канаде три девушки спаслись от опасности благодаря съемке видео для TikTok

Съемка видеоролика для сервиса TikTok в одном из канадских кафе помогла трем девушкам избежать возможных неприятностей

В Монреале девушки записывали ролик для TikTok. Они мирно сидели в одном из китайских ресторанов и снимали видео об азиатской кухне. Им показалась подозрительным, что появившаяся в кадре женщина в черной толстовке с капюшоном вела себя очень странно. Она как будто от кого то пряталась, вела себя слишком нервно и при этом явно подавала кому-то знаки — отрицательно мотала головой и делала жесты руками.

В какой-то момент незнакомка заметила девушек, подошла и обратилась к ним: «А не найдется ли у вас…», но тут же осеклась заметив у них в руках включенную камеру. Она принесла свои извинения, что помешала съемке и быстро удалилась. Девушки обсудили ее странное поведение и пришли к выводу, что видео помогло им избежать серьезных проблем. По всей видимости незнакомка могла иметь отношение к преступной организации, занимающейся торговлей людьми.

В комментариях под опубликованным роликом, который набрал 28,4 млн. просмотров, пользователи соцсетей предположили, что женщина замышляла либо грабеж, либо похищение, и посоветовали показать ролик полиции.