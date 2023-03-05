Трансканадское шоссе – самое длинное шоссе в мире

Немного интересных фактов о нашей стране

Канада является вторым по величине государством мира. Не удивительно, что страна имеет одну из самых длинных дорог. Речь о Трансканадском шоссе протяженностью в 7821 км. Данная магистраль соединяет все 10 провинций Канады и большинство провинциальных столиц, кроме Торонто, Квебека и Галифакса.

Другой особенностью является то, что автомагистраль начинается и заканчивается на островах: Ванкувер (Британская Колумбия) на западе и Ньюфаундленд на востоке. Сообщение с островами осуществляется с помощью паромов. Кроме того, шоссе заходит и в провинцию Остров Принца Эдуарда, которая с 1997 года имеет надежное сообщение с материком через Мост Конфедерации.

Магистраль Trans-Canada Highway (также известная франкофонам как Route Transcanadienne) могла бы стать символом страны: девиз Канады «От моря до моря» — как раз про эту систему. Интересно, что если вы решите проехать по Трансканадскому шоссе, вам придется выбрать для себя один из маршрутов — южный или северный. Нулевая точка первого — пересечение улиц Дуглас-стрит и Даллас-роад в городе Виктория на острове Ванкувер. Северный, он же шоссе Йеллоухед, начинается на острове Грейам, что в 150 милях севернее. В обоих случаях вам придется преодолеть Тихий океан, чтобы попасть на континент.

Обе ветки пересекают провинции Британская Колумбия, Альберта, Саскачеван и соединяются в Манитобе, милях в ста к западу от Виннипега. Дальше Трансканадское шоссе пронизывает Онтарио и Квебек, спускаясь к северному побережью Великих озер, приводит путешественника в столицу страны Оттаву, а затем и в Монреаль, идет вдоль реки Святого Лаврентия и, в конце концов, сворачивает на юго-восток, чтобы упереться в Атлантический океан в селении Сидней на острове Кейп-Бертон. Но это еще не конец! Тут вас снова ждет паром до острова Ньюфаундленд, затем еще 905 км по нему, и вот вы в городе Сент-Джонс на восточном побережье — приехали.