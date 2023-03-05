Покупатели и продавцы приспосабливаются к новой норме в сфере недвижимости

Падение продаж недвижимости во многих городах Канады может достичь дна в первой половине этого года, прогнозирует Риши Сондхи, экономист Toronto-Dominion Bank.

В Торонто недавний всплеск конкуренции за небольшое количество объектов недвижимости вызвал некоторый ажиотаж, но объем продаж по-прежнему очень низок, предупреждает г-н Сондхи.

Активность упала до самого низкого уровня примерно за 20 лет, отмечает он, добавляя, что некоторые сделки всегда будут иметь место из-за жизненных обстоятельств покупателей и продавцов.

“Как низко ты можешь опуститься? Активность в какой-то момент должна возрасти”, – сказал он в интервью.

Г-н Сондхи отметил небольшое улучшение тенденции продаж по сравнению с этими очень низкими уровнями, но общая активность, по его словам, осталась в основном на прежнем уровне с октября.

Гвельф, Онтарио, является одним из городов, в которых произошел резкий скачок цен во время пандемии, а затем внезапное снижение, когда процентные ставки начали расти в прошлом году.

По словам агента по недвижимости Эйми Путон из Coldwell Banker Neumann Real Estate, некоторые объекты недвижимости, которые томились на рынке, недавно были проданы, поскольку покупатели, похоже, чувствуют себя более уверенными в своей способности претендовать на ипотеку.

Потребители привыкают к “новой норме” более высоких процентных ставок, говорит она, и продавцы также приспосабливаются к текущей реальности более низких цен.

“Вернулись уверенность и спокойствие, которых не хватало в последнем квартале 2022 года”, – говорит мисс Путон.

Семьи в Гвельфе, как правило, приурочивают свои сделки к учебному году, поэтому больше домовладельцев, скорее всего, зарегистрируются после мартовских каникул в школах Онтарио, говорит она. В настоящее время на рынке имеется около двухмесячных запасов, что является существенным скачком по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавляет она.

Г-жа Путон говорит, что продавцы должны убедиться, что их недвижимость хорошо выставлена на продажу и не имеет завышенной цены. Даты предложения зарезервированы для редких объектов недвижимости в востребованных, зрелых районах, добавляет она.

Она указывает на кондоминиум с двумя спальнями в центре города, который недавно был выставлен на продажу с запрашиваемой ценой в 575 000 долларов. Недвижимость получила три предложения и была продана за 600 000 долларов.

В районе, известном как Олд Юниверсити, двухуровневый дом с четырьмя спальнями был выставлен на продажу по запрашиваемой цене в 1,099 миллиона долларов и продан за полную стоимость через 30 дней на рынке.

По словам г-жи Путон, продажи остаются низкими в сегменте high end, который начинается с отметки выше 1,2 миллиона долларов.

По данным Ассоциации риэлторов Гамильтона-Берлингтона (RAHB), в окрестностях Гамильтона запасы выросли во всех ценовых сегментах – и особенно в более низких диапазонах.

Во время пандемии в регионе наблюдался всплеск спроса, поскольку низкие ставки по кредитам и желание иметь больше места подтолкнули многих покупателей к приобретению домов на одну семью в пригородах и крупных объектов недвижимости в сельской местности.

Предложение не поспевало за темпами, и цены росли быстрее, чем ожидалось, говорит президент RAHB Лу Пириано.

По словам г-на Пириано, в конце января в этом районе было запасов чуть менее чем на три месяца, что аналогично уровню до пандемии.

Базовая цена упала примерно на 20 процентов до 809 800 долларов в январе с 1 012 700 долларов в том же месяце прошлого года, сообщает RAHB.

Экономисты внимательно следят за каждым новым выпуском данных по занятости и потребительским ценам, поскольку они уточняют свои прогнозы для рынка недвижимости на оставшуюся часть 2023 года.

Г-н Сондхи отмечает, что TD был более оптимистичен в отношении устойчивости канадской экономики, чем многие прогнозисты, и банк ожидает, что страна, скорее всего, выдержит повышение процентных ставок, не скатываясь в рецессию.

В попытке обуздать инфляцию Банк Канады предпринял серию повышений, в результате которых его базовая ставка была повышена до 4,5% с минимума в 0,25%.

По словам г-на Сондхи, экономика еще не ощутила полного воздействия повышения ставок, и он ожидает, что потребительские расходы замедлятся.

По его словам, некоторые домовладельцы борются с более высокими выплатами по ипотеке, но число продавцов, попавших в беду, будет оставаться низким до тех пор, пока подавляющее число людей сохранит свою работу.

По словам г-на Сондхи, последние данные показывают, что занятость устойчива, а вынужденные продажи не привели к значительному увеличению предложения.

Он действительно ожидает, что количество объявлений увеличится позже в этом году, поскольку все больше домовладельцев решат переехать.

“Мы не ожидаем, что принудительные продажи будут доминировать в динамике”, – говорит он.

Глава Банка Канады Тифф Маклем дал понять, что центральный банк приостановит дальнейшие повышения ставок до тех пор, пока не будут приняты меры, принятые на данный момент.

Г-н Сондхи говорит, что центральный банк может пойти на еще одно повышение, если инфляция будет вести себя не так, как ожидалось, но он не ожидает, что такой шаг окажет большое влияние.

“Основная часть ужесточения уже позади. Добавленные 25 базисных пунктов не сдвинут стрелку так сильно. (Базисный пункт равен одной сотой процентного пункта.)

Что касается цен, г-н Сондхи ожидает, что они еще немного снизятся, а затем удержатся примерно на прежнем уровне. По его прогнозам, падение средней цены от пика до минимума, вероятно, составит около 20% в районе Большого Торонто.

Г-н Сондхи отмечает, что доступность жилья в районе Большого Торонто остается напряженной, и поэтому цены вряд ли подскочат.

“Это может разочаровать некоторых продавцов, которые смотрят на цены февраля 2022 года”, – говорит он.

В конечном счете он ожидает, что цены немного вырастут.

Прогноз TD действительно сопряжен с некоторыми рисками снижения, говорит г-н Сондхи, с возможностью того, что банковский регулятор может ввести более жесткие стандарты для кредитных учреждений, включая корректировку стресс-теста по ипотеке.

Экономисты также будут следить за инфляцией, экономическим ростом и рынком труда, добавляет он.