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Даже одна бессонная ночь может вызвать старение мозга на два года

Виктория Христова Мар 5, 2023 Здоровье, медицина, Новости Комментарии к записи Даже одна бессонная ночь может вызвать старение мозга на два года отключены 39 Просмотров

Группа ученых из ряда европейских стран провели исследование, в результате которого выяснили, что даже одна бессонная ночь заставляет старить работу головного мозга человека на несколько лет. 

Группа ученых из ряда европейских стран провели исследование, в результате которого выяснили, что даже одна бессонная ночь заставляет старить работу головного мозга человека на несколько лет.

В общей сложности в исследовании приняли участие 134 человека. Всего образовалось несколько групп. В одной люди спали несколько дней по восемь часов, другая в течение пяти дней спала не более пяти часов, сон третьей группы занимал три часа, и участники заключительной группы не спали вовсе одну ночь. Всем, независимо от группы, после исследования проводили МРТ.

Авторы исследования сравнили снимки головного мозга у всех групп. Выяснилось, что после бессонной ночи состояние головного мозга оценивалось в среднем старше на один или два года. Примечательно, что разница перестала существовать после того, как участникам после бессонной ночи все же дали поспать.

Что касается групп с хроническим или частичным недосыпом, то существенной разницы в снимках с группой, высыпавшейся весь период эксперимента, обнаружено не было.

 

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