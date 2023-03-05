Даже одна бессонная ночь может вызвать старение мозга на два года

Группа ученых из ряда европейских стран провели исследование, в результате которого выяснили, что даже одна бессонная ночь заставляет старить работу головного мозга человека на несколько лет.

Группа ученых из ряда европейских стран провели исследование, в результате которого выяснили, что даже одна бессонная ночь заставляет старить работу головного мозга человека на несколько лет.

В общей сложности в исследовании приняли участие 134 человека. Всего образовалось несколько групп. В одной люди спали несколько дней по восемь часов, другая в течение пяти дней спала не более пяти часов, сон третьей группы занимал три часа, и участники заключительной группы не спали вовсе одну ночь. Всем, независимо от группы, после исследования проводили МРТ.

Авторы исследования сравнили снимки головного мозга у всех групп. Выяснилось, что после бессонной ночи состояние головного мозга оценивалось в среднем старше на один или два года. Примечательно, что разница перестала существовать после того, как участникам после бессонной ночи все же дали поспать.

Что касается групп с хроническим или частичным недосыпом, то существенной разницы в снимках с группой, высыпавшейся весь период эксперимента, обнаружено не было.