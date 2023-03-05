Объем продаж автомобилей южнокорейской Kia в феврале вырос на 15%

Kia Corp., второй по величине автопроизводитель в Южной Корее, заявил, что его февральские продажи выросли на 15% по сравнению с прошлым годом.

Kia Corp., второй по величине автопроизводитель в Южной Корее, заявил, что его февральские продажи выросли на 15% по сравнению с прошлым годом.

Kia, дочерняя компания Hyundai Motor Co., продала в общей сложности 254 027 автомобилей в феврале по сравнению с 221 472 единицами год назад, говорится в сообщении компании.

Продажи на внутреннем рынке выросли на 27% в годовом исчислении до 50 016 единиц в прошлом месяце с 39 413, в то время как продажи за рубежом выросли на 3,9% до 203 708 единиц с 181 910 за указанный период из-за более высокого спроса на внедорожники Sportage, Sorento и Seltos, говорится в сообщении.

«Ежемесячные продажи были поддержаны улучшенным ассортиментом продукции, ориентированным на внедорожники и экологически чистые модели, а также увеличением производства», — говорится в сообщении компании.

С января по февраль его продажи выросли на 13% до 489 132 автомобилей с 434 711 единиц за тот же период прошлого года.

В 2023 году компания установила цель продаж на уровне 3,2 млн единиц, в том числе 2,6 млн продаж за рубежом.