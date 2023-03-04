Что делать, если вы не можете выплатить ипотеку?

В результате последовательного повышения процентной ставки ежемесячные платежи по кредитам больше не покрывают проценты, в то время как в дополнение к ним они должны выплачивать часть основной суммы займа.

В результате последовательного повышения процентной ставки ежемесячные платежи по кредитам больше не покрывают проценты, в то время как в дополнение к ним они должны выплачивать часть основной суммы займа. Эта точка переключения называется скоростью срабатывания. Финансовые учреждения обращаются к заемщикам с просьбой исправить ситуацию. Что делать? Без паники! Есть несколько вариантов, которые помогут вам выйти из затруднительного положения, когда шторм утихнет. Вот некоторые из них.

Продлить период амортизации

Амортизация в течение более длительного периода позволяет уменьшить ежемесячные платежи. Например, для ссуды в размере 200 000 долларов США с оставшейся амортизацией в течение 15 лет со сроком погашения 5 лет по ставке 6% ежемесячные платежи составляют 1679 долларов США. Продлевая амортизацию на 25 лет, они снижаются до 1279 долларов. Разница в 4800 долларов в год. Конечно, в долгосрочной перспективе вы будете платить больше процентов. Но у вас будет возможность скорректировать амортизацию при следующем продлении, как только ситуация нормализуется. Если срок погашения вашего кредита уже составляет 25 лет, обратите внимание, что не все финансовые учреждения согласятся увеличить срок погашения до 30 лет, не говоря уже о его дальнейшем продлении.

Выбор фиксированной ставки

Другая возможность-отказаться от переменной ставки и выбрать фиксированную ставку. Все мы знаем, что плавающая ставка выгодна в долгосрочной перспективе. Однако, возможно, нам следует подумать о том, чтобы отказаться от этого на некоторое время. Опять же, вы сможете пересмотреть ситуацию при следующем продлении. До тех пор фиксированная ставка обеспечит вам некоторую безопасность.

Выбор переменной ставки и возмещения

Не ограничивая размер вашего возмещения, вы сможете компенсировать колебания процентной ставки. Приверженцы переменной ставки выберут этот вариант. Эмпирические данные о преимуществах переменных ставок подтверждают их правоту.

Произвести предоплату

Как правило, финансовые учреждения заранее определяют в договоре ипотечного кредита рамки, в которых вы можете произвести досрочное погашение. Таким образом, вы уменьшите заемный капитал. Например, что касается кредита в размере 200 000 долларов США, погашаемого на 25 лет и сроком на 5 лет по ставке 6%, предположим, что через два года, то есть при 24-м ежемесячном платежевы ускоряете погашение, добавляя 200 долларов в месяц в течение последних трех лет.срока. Таким образом, когда это закончится, вы сэкономите 697 долларов на процентах. В качестве другого варианта, начиная с 24-го ежемесячного платежа, вы добавляете к ежемесячным платежам единовременный платеж в размере 5000 долларов в год. За истекший срок вы сэкономите 1902 доллара.

В заключение

В настоящее время мы переживаем период нестабильности в отношении процентных ставок, что требует от нас пересмотра определенных приоритетов. В такой ситуации следует сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений. Начните с анализа своей ситуации со спокойной головой. Каковы ваши краткосрочные планы? Можете ли вы отложить определенные расходы? Финансовое планирование поможет вам найти решения.

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