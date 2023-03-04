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Общество Дети, семья Во Франции подросткам запрещают доступ к соцсетям без согласия родителей
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Фейсбук. Фото с сайта https://fossbytes.com/

Во Франции подросткам запрещают доступ к соцсетям без согласия родителей

Megan Jorgensen Мар 4, 2023 Дети, семья, Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Оставить комментарий 46 Просмотров

Национальная Ассамблея Франции голосует за запрет пользования соцсетями подростками без согласия родителей

Французская республика решила закрыть доступ детям и подросткам к соцсетям без согласия взрослых. Наболело, слишком много инцидентов.

3 марта Национальная Ассамблея Франции (аналог Национальной Ассамблеи Квебека) проголосовала в первом чтении за законопроект о запрете подросткам, не достигшим 15 лет, посещать социальные сети, участвовать в них, оставлять комментарии, писать, публиковать материалы и проводить любые иные действия без согласия на то их родителей или лиц, присматривающих за подростком (как правило, опекунами), если родители отсутствуют.

Доступ в социальные сети будет осуществляться лишь после того, как родитили добавят своё согласие в специальную графу на странице социальной сети, подтвердив свою личность и право дать согласие, причём администрация соответствующей сети обязана в кратчайшие сроки добавить такую опцию. Любое нарушение со стороны подростка или же лиц, которые попытаются выдать себя за родителей или опекунов будет сурово караться (штрафами и блокировками).

Кроме согласия родителей на общение в соцсетях подростков до 15 лет, детям до 13 лет будет вообще запрещено общаться в соцсетях!

В первом чтении законопроект был принят после бурного обсуждения, во время которого ни один дептутат не выступил против мер, но все согласились в необходимости ужесточения контроля за поведением детей и подростков в Интернете, где взаимоугрозы, ложная информация, оскорбления, призывы к опасным для здоровья действиям, вызовы на сомнительного качества состязания и прочее становятся (если уже не стали) настоящим бичом для детей. К тому же, юное поколение проводит в социальных сетях всё больше времени, заменяя виртуальным общением классические игры, походы, обсуждения с друзьями и прочие традиционные в прошлом формы общения.

Те социальные сети, которые не предпримут действия, направленные на исполнение нового закона (нет сомнения, что после первого чтения он успешно и в кратчайшие сроки пройдет и окончательные слушания), будут подвергнуты штрафам, а то и запрещены.

Напомним, что многострадальный TikTok уже только что объявил об ограничении на время нахождения в этой сети лицам моложе 18 лет — им теперь дозволено гулять по этой сети не более часа в день (впрочем, несомненно, найдутся обходные пути).

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