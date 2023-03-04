Национальная Ассамблея Франции голосует за запрет пользования соцсетями подростками без согласия родителей

Французская республика решила закрыть доступ детям и подросткам к соцсетям без согласия взрослых. Наболело, слишком много инцидентов.

3 марта Национальная Ассамблея Франции (аналог Национальной Ассамблеи Квебека) проголосовала в первом чтении за законопроект о запрете подросткам, не достигшим 15 лет, посещать социальные сети, участвовать в них, оставлять комментарии, писать, публиковать материалы и проводить любые иные действия без согласия на то их родителей или лиц, присматривающих за подростком (как правило, опекунами), если родители отсутствуют.

Доступ в социальные сети будет осуществляться лишь после того, как родитили добавят своё согласие в специальную графу на странице социальной сети, подтвердив свою личность и право дать согласие, причём администрация соответствующей сети обязана в кратчайшие сроки добавить такую опцию. Любое нарушение со стороны подростка или же лиц, которые попытаются выдать себя за родителей или опекунов будет сурово караться (штрафами и блокировками).

Кроме согласия родителей на общение в соцсетях подростков до 15 лет, детям до 13 лет будет вообще запрещено общаться в соцсетях!

В первом чтении законопроект был принят после бурного обсуждения, во время которого ни один дептутат не выступил против мер, но все согласились в необходимости ужесточения контроля за поведением детей и подростков в Интернете, где взаимоугрозы, ложная информация, оскорбления, призывы к опасным для здоровья действиям, вызовы на сомнительного качества состязания и прочее становятся (если уже не стали) настоящим бичом для детей. К тому же, юное поколение проводит в социальных сетях всё больше времени, заменяя виртуальным общением классические игры, походы, обсуждения с друзьями и прочие традиционные в прошлом формы общения.

Те социальные сети, которые не предпримут действия, направленные на исполнение нового закона (нет сомнения, что после первого чтения он успешно и в кратчайшие сроки пройдет и окончательные слушания), будут подвергнуты штрафам, а то и запрещены.

Напомним, что многострадальный TikTok уже только что объявил об ограничении на время нахождения в этой сети лицам моложе 18 лет — им теперь дозволено гулять по этой сети не более часа в день (впрочем, несомненно, найдутся обходные пути).