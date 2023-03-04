Покупатели могут вернуть дефектные стулья марки Anji Goutai (на них опасно сидеть, они опрокидываются и могут покалечить)

Правительство Канады объявило об отзыве из продажи и возврате дефектных стульев Anji Goutai Furniture Co. Ltd. Если вы приобрели стул этой марки, вам обязаны вернуть деньги.

Решение об отзыве этого товара было принято 2 марта 2023 года. “Стулья-убийцы”, конечно, преувеличение, но кто знает, такой стул может и убить человека.

Правительственное федеральное управление объявило, что стулья Anji Goutai Furniture Co. Ltd представляют опасность для человека, который на такой стул сядет. Таким образом, эти стулья нельзя использовать в быту, покупателям предлагается их сдать в магазин, в котором стулья были приобретены, и получить свои деньги.

В Канаде эти стулья продавались в магазинах Winners, HomeSense и Marshalls (все три магазина принадлежат одной торговой сети). Их классификационные серийные номера (номер указан на этикетке) — GT646, GT646AA и GT646AB. Стулья внешне выглядят примерно так, как на иллюстрации к заметке, но на иллюстрации стулья другой серии. Стулья снабжены колёсиками, покрытие из кожезаменителя, в продаже были стулья белого, чёрного, серого и коричневого цветов.

Эти стулья могут легко опрокидываться при определённых действиях сидящего на них человека, который либо хочет откинуться на спинку, либо пытается передвинуть стул движением ноги.

Министерство здравоохранения Канады заверило, что на 18 февраля сего года ни один человек не пострадал в результате опрокидывания такого стула, но у южных соседей за последний год зафиксировано не менее двенадцати серьёзных происшествий, связанных с дефектами этой мебели — люди получили контузии, ушибы, растяжения, вывихи. По меньшей мере у двоих человек имело место сотрясение мозга.

Если вы приобрели такой стул, вы можете сдать его в любой из трёх указанных магазинов и получить деньги назад. Чек предьявлять не надо, достаточно указать примерные сроки покупки (стулья продавались с мая 2019 года по середину 2022, когда их выпуск был прекращён). В случае отказа вернуть деньги или выдвижения требований предьявить чек, рекомендуется пожаловаться в Службу защиты потребителей провинции, которая тут же примет меры.