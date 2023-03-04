Теперь каждый из нас может запретить просмотр своего кредитного досье (но частично)

Согласно новым правилам, доступ к вашему кредитному досье вы можете закрыть, хотя такое право остаётся у определенных юридических и физических лиц, но список их весьма ограничен.

С 1 февраля 2023 года в Квебеке вступили в силу положения Законо об агенствах оценки кредита (Loi sur les agents d’évaluation de crédit ), согласно которым каждый гражданин и житель Квебека может закрыть доступ к своему кредитному досье в крупнейших кредитных агентствах — Equifax и TransUnion. То есть, без разрешения самого лица, о котором рассказывается в его досье, просмотреть данные о нём будет сложно.

На самом деле Закон допускает важные исключения, о которых мы упомнем ниже, но благодаря введённым ограничениям к досье не смогут получать доступ лица, намерения которых далеки от честных. Не секрет, что сегодня разного рода мошенники просматривают досье, выбирают из них подходящие данные и пользуются полученной информацией с целью узурпации личности, а то и с целью получения кредитов по фальшивым документам.

Сама процедура блокирования своего досье довольно проста в обеих кредитных агентствах.

Чтобы закрыть доступ на Equifaxe надо пройти на страницу своего аккаунта (или создать его), после чего выбрать опцию Vérouiller: https://my.equifax.ca/login

На сайте Transunion в своём аккаунте надо выбрать опцию Geler: https://secure-ocs.transunion.ca/secureocs/home.html?lang=fr

Разумеется, можно отменить блокировку и, разумеется, чтобы предпринять эти действия, необходимо создать аккаунт и подтвердить, что вы именно то лицо, которое желает ознакомиться с конкретным досье и управлять им.

Если вы закрыли доступ к своему кредитному досье, кредитные агенства не смогут ознакомиться с ним при оценке запроса о займах или о кредитной карточке, не смогут принимать решения об увеличении лимита кредита, о позволении брать в кредит автомобиль или иной вид собственности, о выплатах в рассрочку.

Дело в том, что все эти действия могут быть инициированы нечистоплотными лицами, которые запросили кредит от вашего имени, но теперь они в любом случае денег не получат.

Но блокировка своего досье всё же частична. Например, доступ остаётся у агентств по найму рабочей силы, которые зарегистрированы в кредитном агентстве и которым в отдельных случаях необходимо иметь доступ к определенным сведениям. Доступ остаётся у правительственных учреждений, у владельцев жилья, у страховых компаний, у агентств по взиманию долгов. Но никакая из этих организаций не может запросить кредит от вашего имени, так что риск на самом деле сводится к минимуму.

Насколько принятые меры будут эффективны, покажет будущее, пока судить рано. Но известно, что в 2021 году попытки воровства личных данных увеличились по сравнению с предыдущим годом на 45%, так что политика защиты личных данных со стороны законодателей оправдана.