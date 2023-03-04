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Новости Авторы Меган Хорхенсен С 1 февраля граждане имеют право частично запретить доступ к своему кредитному досье
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Диаграмма оценки кредитного рейтинга.

С 1 февраля граждане имеют право частично запретить доступ к своему кредитному досье

Megan Jorgensen Мар 4, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Финансы, Экономика Оставить комментарий 130 Просмотров

Теперь каждый из нас может запретить просмотр своего кредитного досье (но частично)

Согласно новым правилам, доступ к вашему кредитному досье вы можете закрыть, хотя такое право остаётся у определенных юридических и физических лиц, но список их весьма ограничен.

С 1 февраля 2023 года в Квебеке вступили в силу положения Законо об агенствах оценки кредита (Loi sur les agents d’évaluation de crédit ), согласно которым каждый гражданин и житель Квебека может закрыть доступ к своему кредитному досье в крупнейших кредитных агентствах — Equifax и TransUnion. То есть, без разрешения самого лица, о котором рассказывается в его досье, просмотреть данные о нём будет сложно.

На самом деле Закон допускает важные исключения, о которых мы упомнем ниже, но благодаря введённым ограничениям к досье не смогут получать доступ лица, намерения которых далеки от честных. Не секрет, что сегодня разного рода мошенники просматривают досье, выбирают из них подходящие данные и пользуются полученной информацией с целью узурпации личности, а то и с целью получения кредитов по фальшивым документам.

Сама процедура блокирования своего досье довольно проста в обеих кредитных агентствах.

Чтобы закрыть доступ на Equifaxe надо пройти на страницу своего аккаунта (или создать его), после чего выбрать опцию Vérouiller: https://my.equifax.ca/login

На сайте Transunion в своём аккаунте надо выбрать опцию Geler: https://secure-ocs.transunion.ca/secureocs/home.html?lang=fr

Разумеется, можно отменить блокировку и, разумеется, чтобы предпринять эти действия, необходимо создать аккаунт и подтвердить, что вы именно то лицо, которое желает ознакомиться с конкретным досье и управлять им.

Если вы закрыли доступ к своему кредитному досье, кредитные агенства не смогут ознакомиться с ним при оценке запроса о займах или о кредитной карточке, не смогут принимать решения об увеличении лимита кредита, о позволении брать в кредит автомобиль или иной вид собственности, о выплатах в рассрочку.

Дело в том, что все эти действия могут быть инициированы нечистоплотными лицами, которые запросили кредит от вашего имени, но теперь они в любом случае денег не получат.

Но блокировка своего досье всё же частична. Например, доступ остаётся у агентств по найму рабочей силы, которые зарегистрированы в кредитном агентстве и которым в отдельных случаях необходимо иметь доступ к определенным сведениям. Доступ остаётся у правительственных учреждений, у владельцев жилья, у страховых компаний, у агентств по взиманию долгов. Но никакая из этих организаций не может запросить кредит от вашего имени, так что риск на самом деле сводится к минимуму.

Насколько принятые меры будут эффективны, покажет будущее, пока судить рано. Но известно, что в 2021 году попытки воровства личных данных увеличились по сравнению с предыдущим годом на 45%, так что политика защиты личных данных со стороны законодателей оправдана.

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