Правительство Канады запускает национальную программу развития малых модульных реакторов

Программа создания малых модульных реакторов была запущена на ежегодной конференции Канадской ядерной ассоциации (CNA) Джули Дабрусин, парламентским секретарем министра природных ресурсов и министра окружающей среды и изменения климата, от имени министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона.
“Безопасная и надежная чистая энергия, обеспечиваемая за счет атомной энергетики, помогает нам вытеснить уголь и газ из энергосистемы Онтарио и всей Канады”, – сказала Джули Дабрусин, – “Инвестируя в следующее поколение ядерных технологий, Канада может поддержать своих партнеров по всему миру в достижении их климатических целей, одновременно экспортируя чистые технологии и важнейшие полезные ископаемые, такие как уран, нашим глобальным партнерам. Эта программа поможет бороться с загрязнением окружающей среды и создавать надежные рабочие места для будущих поколений”.
По словам Уилкинсона, развитие канадской индустрии экологически чистой энергии жизненно необходимо, поскольку страна продвигается в направлении перехода к углеродно-нейтральной генерации к 2035 году:
“Сегодняшний запуск программы по созданию малых модульных реакторов – это шаг к обеспечению более надежной, доступной и экологически чистой энергией общин в регионах по всей Канаде”.
В рамках федерального бюджета на 2022 год Министерству природных ресурсов Канады (NRCan) было выделено финансирование на исследования и разработки для создания условий, необходимых для вытеснения ископаемых видов топлива и смягчения последствий изменения климата. Обращение NRCan к заявителям является последним шагом федерального правительства в поддержку ММР. Канадский инфраструктурный банк обязался выделить 970 миллионов канадских долларов на финансирование проекта строительства ММР на площадке АЭС “Дарлингтон” в Онтарио, а ранее в этом месяце, в партнерстве с NRCan, Совет по естественным наукам и инженерным исследованиям Канады (NSERC) открыл прием заявок на поддержку проектов ММР в рамках своей программы Alliance Grants.
Заявители по программе Enabling SMRs Program могут запросить до 5 млн канадских долларов на проекты НИОКР, при этом программа предоставляет до 75% от общей стоимости проекта, или до 100% для проектов, возглавляемых заявителями из числа коренного населения. Ожидается, что средний объем финансирования проекта составит от 500 000 до 2,5 млн. канадских долларов в зависимости от размера, масштаба, сроков и привлеченного финансирования.