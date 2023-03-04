Правительство Канады запускает национальную программу развития малых модульных реакторов

Канадское правительство запустило программу поддержки коммерческого развития малых модульных реакторов (ММР), выделив 29,6 млн. канадских долларов в течение четырех лет на развитие цепочек поставок для производства ММР, поставок топлива и обеспечения безопасности, а также на финансирование исследований по безопасным решениям утилизации отходов ММР.

Программа создания малых модульных реакторов была запущена на ежегодной конференции Канадской ядерной ассоциации (CNA) Джули Дабрусин, парламентским секретарем министра природных ресурсов и министра окружающей среды и изменения климата, от имени министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона.

“Безопасная и надежная чистая энергия, обеспечиваемая за счет атомной энергетики, помогает нам вытеснить уголь и газ из энергосистемы Онтарио и всей Канады”, – сказала Джули Дабрусин, – “Инвестируя в следующее поколение ядерных технологий, Канада может поддержать своих партнеров по всему миру в достижении их климатических целей, одновременно экспортируя чистые технологии и важнейшие полезные ископаемые, такие как уран, нашим глобальным партнерам. Эта программа поможет бороться с загрязнением окружающей среды и создавать надежные рабочие места для будущих поколений”.

Джули Дабрусин объявила о запуске программы на конференции CNA 2023 CNA

По словам Уилкинсона, развитие канадской индустрии экологически чистой энергии жизненно необходимо, поскольку страна продвигается в направлении перехода к углеродно-нейтральной генерации к 2035 году:

“Сегодняшний запуск программы по созданию малых модульных реакторов – это шаг к обеспечению более надежной, доступной и экологически чистой энергией общин в регионах по всей Канаде”.

В рамках федерального бюджета на 2022 год Министерству природных ресурсов Канады (NRCan) было выделено финансирование на исследования и разработки для создания условий, необходимых для вытеснения ископаемых видов топлива и смягчения последствий изменения климата. Обращение NRCan к заявителям является последним шагом федерального правительства в поддержку ММР. Канадский инфраструктурный банк обязался выделить 970 миллионов канадских долларов на финансирование проекта строительства ММР на площадке АЭС “Дарлингтон” в Онтарио, а ранее в этом месяце, в партнерстве с NRCan, Совет по естественным наукам и инженерным исследованиям Канады (NSERC) открыл прием заявок на поддержку проектов ММР в рамках своей программы Alliance Grants.

Заявители по программе Enabling SMRs Program могут запросить до 5 млн канадских долларов на проекты НИОКР, при этом программа предоставляет до 75% от общей стоимости проекта, или до 100% для проектов, возглавляемых заявителями из числа коренного населения. Ожидается, что средний объем финансирования проекта составит от 500 000 до 2,5 млн. канадских долларов в зависимости от размера, масштаба, сроков и привлеченного финансирования.