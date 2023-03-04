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Новости В Мире Исследователь из Нидердандов считает, что случившееся в Турции — лишь начало
Землетясение в Турции Фото: https://v1.ru/

Исследователь из Нидердандов считает, что случившееся в Турции — лишь начало

Виктория Христова Мар 4, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи Исследователь из Нидердандов считает, что случившееся в Турции — лишь начало отключены 45 Просмотров

После мощных землетрясений в Турции и Сирии многие стали гораздо внимательнее следить за сейсмологической ситуацией и больше доверять предсказаниям и ученых, и прогнозам астрологов и эзотериков

После мощных землетрясений в Турции и Сирии многие стали гораздо внимательнее следить за сейсмологической ситуацией и больше доверять предсказаниям и ученых, и прогнозам астрологов и эзотериков. Поэтому новость о том, что недавно исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов заявил, что Землю ждут новые потрясения уже в марте этого года.

По прогнозам специалиста, на этот раз землетрясения затронут гораздо большую площадь: Франк утверждает, что явления произойдут сразу в 12 регионах. Кому стоит опасаться землетрясений? Институт SSGEOS (Solar System Geometry Survey), в котором работает ученый, основывался в предсказаниях на геометрии расположения планет, тектонических плит.

Толчки, по словам Франка, будут очень сильные — некоторые превысят 8,5 баллов. Пик активности придется на 3—7 марта и может затронуть разные районы планеты. Пострадать могут юг Японии, Греция, Индонезия, Португалия, Пакистан и часть Северной Америки. Россию тоже землетрясение может не обойти стороной: толчки, возможно, затронут Курильские острова.

Стоит ли доверять словам Франка? Пожалуй, каждый решает сам. С одной стороны, Хугербитс предсказал землетрясение в Турции за три дня до трагедии. С другой, Франк не имеет ни геологических, ни сейсмологических исследований. Его группа основывается на пока не подтвержденной теории «планетарной геометрии», движении планет и их влиянии на Землю.

Однако тем, кто живет в сейсмоопасной зоне, стоит собрать «тревожный чемодан» и быть начеку. Возможно, стоит провести «учения» по стремительной эвакуации, чтобы знать, как быстро покинуть опасные здания.

Верить или нет? Скоро проверим.

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