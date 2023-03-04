Пекин опроверг разговоры о вмешательстве Китая в канадские выборы

Пекин выступил против подобных домыслов относительно вмешательства в выборы другой страны. Кроме того, Китай всегда выступал против вмешательства во внутренние дела других стран.
Цинь Ган призвал Оттаву сделать шаги для обеспечения нормального выполнения обязанностей посольства Китая в Канаде. Он также призвал не допускать того, чтобы разного рода слухи мешали двусторонним отношениям.
Премьер-министра Канады Джастин Трюдо ранее обвинил китайские власти во вмешательстве во внутренние дела страны. Однако 1 марта правительство Канады заявило, что в выборы 2019 и 2021 годов никто не вмешивался.