Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Пекин опроверг разговоры о вмешательстве Китая в канадские выборы

Пекин опроверг разговоры о вмешательстве Китая в канадские выборы

Виктория Христова Мар 4, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Пекин опроверг разговоры о вмешательстве Китая в канадские выборы отключены 124 Просмотров

Слухи о вмешательстве Китая в канадские выборы являются абсолютным вымыслом. Об этом сообщил глава МИД КНР Цинь Ган во время встречи G20 в Нью-Дели.

 

Пекин выступил против подобных домыслов относительно вмешательства в выборы другой страны. Кроме того, Китай всегда выступал против вмешательства во внутренние дела других стран.

Цинь Ган призвал Оттаву сделать шаги для обеспечения нормального выполнения обязанностей посольства Китая в Канаде. Он также призвал не допускать того, чтобы разного рода слухи мешали двусторонним отношениям.

Премьер-министра Канады Джастин Трюдо ранее обвинил китайские власти во вмешательстве во внутренние дела страны. Однако 1 марта правительство Канады заявило, что в выборы 2019 и 2021 годов никто не вмешивался.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*