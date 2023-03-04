Как связаны Канада, Барбадос и ледниковый период?

Королевский монетный двор Канады отчеканил необычную сферическую монету, посвященную последнему ледниковому периоду, закончившемуся примерно 11 с половиной тысяч лет назад.

Она выходит в серии Blue Marble («Голубой шарик», название отсылает к одной из самых известных фотографий Земли, сделанных из космоса).

Покрытая льдом и снегом серебряная планета изображена при помощи 3D-рельефа, эмали и белой краски. К слову, краска и эмаль наносились вручную.

Номинал – 5 барбадосских долларов. Выбор тропического острова для тематики замерзшей планеты не кажется очевидным. Но, с другой стороны, ледниковый период не щадил никого – так что почему бы и нет?

Как и в прошлый раз монета поставляется в специальном футляре, позволяющем рассмотреть сферическую монету с разных сторон. Монетный двор особо подчеркивает, что прошлые выпуски были целиком распроданы в кратчайшее время.

Еще можно обратить внимание на герб Барбадоса, разделяющий год производства данного нумизматического изделия. Около номинальной стоимости монеты указаны вес и проба металла, а название страны размещено прямо над гербом Барбадоса.